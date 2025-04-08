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        Haberler Bilgi Gündem 8 Nisan ne günü? İşte 8 Nisan tarihinde yaşanan önemli olaylar

        8 Nisan ne günü? 8 Nisan tarihinde yaşanan önemli olaylar

        Miladi takvime göre yılın 98. gününe girilirken 8 Nisan ne günü, sorusu gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise bir konuya farkındalık yaratmak adına çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Peki, "Bugün ne günü?" İşte 8 Nisan tarihinde yaşanan önemli olaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 01:03 Güncelleme: 08.04.2025 - 01:03
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        • 1

          Bugün ne günü, sorusu günün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. 8 Nisan dünya tarihinde pek çok olayın yaşandığı önemli bir gündür. Peki, "8 Nisan ne günü?" İşte 8 Nisan tarihinde meydana gelen olaylar ve özel günler...

        • 2

          8 NİSAN NE GÜNÜ?

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, 8 Nisan, Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne hız verilmesi, her türlü ayrımcılık zemininin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve Roman kültürünün korunarak yaşatılması amacıyla Türkiye'de de "Dünya Romanlar Günü" olarak kutlanıyor.

        • 3

          İŞTE 8 NİSAN TARİHİNDE YAŞANMIŞ BAZI ÖNEMLİ OLAYLAR

          1513 - İspanyol Konkistador Juan Ponce de León, Florida'yı keşfetti ve bu bölgeyi İspanya toprağı olarak ilan etti.

          1730 - New York'ta ilk sinagog hizmete girdi.

          1783 - 1441'den beri varlığını sürdüren Kırım Hanlığı, II. Katerina'nın emriyle Rus İmparatorluğu tarafından ilhak edildi.

          1820 - Milo Venüsü heykeli, bir Ege adası olan Melos'ta bulundu.

          1830 - Avrupa ülkeleri, Osmanlı İmparatorluğu'ndan Yunan Devleti'nin bağımsızlığını onaylamasını istedi.

          1869 - 2. Darülfünun binasının inşası tamamlandı ve Darülfünun-ı Osmani kuruldu.

          1899 - Martha Place, elektrikli sandalye ile idam edilen ilk kadın oldu.

          1918 - I. Dünya Savaşı: Sinema oyuncuları Douglas Fairbanks ve Charlie Chaplin, New York sokaklarında savaş tahvili sattılar.

          1920 - Salih Paşa'nın (Salih Hulusi Kezrak) istifası ile kurulan Damat Ferit Paşa Kabinesi'nin tanınmayacağı yolunda, Heyet-i Temsiliye genelgesi yayınlandı.

          1923 - Mustafa Kemal 9 Umde'yi açıkladı. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin seçim bildirisi niteliğindeki bu ilkelerin başında, 'Egemenlik Ulusundur' maddesi gelmekteydi.

          1924 - Şeriye mahkemelerini kaldıran yeni Mahkemeler Teşkilatı Kanunu TBMM'de kabul edildi. Kadıların yerini hakimler aldı.

          1933 - Almanya'da ari ırktan olmadığı düşünülen memurlar emekli edildi.

          1943 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt, enflasyonu kontrol altında tutabilmek amacıyla tüm maaş ve ücretleri dondurduğunu ve işçilerin iş değiştirmesini yasakladığını açıkladı.

          1946 - Milletler Cemiyeti son oturumunu yaptı. Bundan sonra örgütün adı Birleşmiş Milletler olacaktır.

          1953 - Kenya bağımsızlık hareketinin önderi Jomo Kenyatta, Mau Mau Ayaklanması gerekçe gösterilerek İngiliz sömürge yönetimince tutuklandı.

          1956 - Seyhan Barajı hizmete girdi.

          1960 - İstanbul'a on saat çamur yağdı.

          1968 - Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde öğrenciler Rektörlük binasını işgal etti.

          1976 - Ankara'da çeşitli fakülte ve öğrenci yurtlarında çıkan olaylarda, aralarında Tabii Senatör Muzaffer Yurdakuler'in oğlu Hakan Yurdakuler'in de bulunduğu, Esari Oran ve Burhan Barın isimli 3 öğrenci öldürüldü, çok sayıda öğrenci yaralandı.

          1992 - Uluslararası Atatürk Barış Ödülü'nün Güney Afrikalı lider Nelson Mandela'ya verilmesi kararlaştırıldı. Mandela, Türk Hükûmetine yönelik insan hakları ihlali suçlamaları nedeniyle ödülü kabul etmedi.

          1992 - Ermeniler, Azerbaycan'nın Ağdaban köyünde 779 sivile işkence yapıp 67'sini öldürerek Ağdaban Katliamı'nı gerçekleştirdi.

          1993 - Fransa'nın Bretonya bölgesinde yapılan kazılarda, ünlü çizgi roman kahramanı Asteriks'in yaşadığı köyün bulunduğu öne sürüldü.

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