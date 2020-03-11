11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Polis ve Jandarma tarafından yapılan kontrollerde trafikten men edilen ya da çeşitli nedenlerle el konularak Mustafa Çalışkan'a ait yediemin otoparkına çekilen aralarında TIR kupası da bulunan araçlar ile motosikletler kaderine terk edildi.
DHA'nın haberine göre, 2013 yılından bu yana yediemin otoparkı olarak kullanılan 15 dekarlık alanda tutulan motosikletler ile araçlar, çürümeye başladı.
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TESPİT YAPTI
Günde ortalama 20 motosikletin getirildiği otoparkta artık yer kalmadığını anlatan Mustafa Çalışkan, yaptığı yazılı başvurular üzerine Milli Emlak Müdürlüğü'nce tespit yapıldığını söyledi. Çalışkan, "Milli Emlak Müdürlüğü gerekli denetleme ve incelemeyi yaparak, tüm araçları kayıt altına aldı. Ancak henüz bir işlem yapılmadı" dedi.
'ZOR DURUMDAYIZ'
Araçların yetkililer ya da sahipleri tarafından alınmaması nedeniyle maddi manevi sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Çalışkan, "15 dekarlık bir alanda muhafaza ediyoruz. Milli Emlak Müdürlüğü´nden bu soruna bir çare bulmasını istiyoruz. Bunların tamamı Milli Emlak Müdürlüğü´ne devredildi. Hurdaya gitmeleri gerekiyor. Ancak halen otoparkımızda tutuluyorlar. Bu nedenle mağdur olduk" diye konuştu.
SAHİPLERİ HİÇ İLGİLENMİYOR
Otoparkta 2013 yılında Reyhanlı´da yaşanan bombalı araç saldırısında hasar alan araçların da bulunduğunu ifade eden Çalışkan, "3 bin 500´ün üzerinde motosiklet var. Bu sayı yeni yakalamalarla birlikte her geçen gün artıyor. Motosiklet ve araç sahipleri gelsinler. Yapacakları otopark ödemesinin ardından araçlarını teslim edeceğiz. Defalarca haber vermemize, ikaz etmemize rağmen maalesef çok ilgisizler" dedi.
DEVLETE 8 MİLYON LİRA KATKI OLSUN
Yediemin otoparkında bulunan motosikletler ile araçların toplam piyasa değerinin 8 milyon lira olduğunu belirten Çalışkan şöyle dedi:
"Araç ve motosikletlerin değeri yaklaşık 8 milyon lirayı buluyor. Bunlar ihale ile açık arttırma ile satışa sunulursa devlet bütçesine büyük katkı sağlanır. Devlet büyüklerimizden bu işe bir an önce el atmalarını istiyoruz. Böylece bizim sıkıntılarımız da giderilmiş olacak. 2013 yılında bu yana duran araçlar var. Bunlar bir an önce alınsın. Aksi halde kışın yağmur, yazın sıcak nedeniyle çürüyorlar. Burada servet atıyor. İhale ile yapılacak satıştan elde edilecek 8 milyon lira ya da fazlası devletimizin kasasına girsin, ekonomiye kazandırılsın, tüm yetkilileri göreve davet ediyorum."
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