8 katlı binayı alevler sardı!

Ataşehir'de 8 katlı binada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binanın dış cephesini sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

DHA'nın haberine göre yangın, saat 05.30 sıralarında Örnek Mahallesi, Sancak Sokak üzerindeki 8 katlı binada çıktı.

Binada henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler kısa sürede binanın dış cephesini sardı. Binada yaşayanlar panikle dışarı çıkarken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Binada büyük çapta hasar oluşurken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.