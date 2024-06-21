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        Haberler Gündem Güncel 8 katlı binayı alevler sardı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ataşehir'de 8 katlı binayı alevler sardı!

        İstanbul Ataşehir'de 8 katlı bir binanın dış cephesi alev aldı. Paniğe yol açan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 09:45 Güncelleme: 21.06.2024 - 09:45
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        8 katlı binayı alevler sardı!
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        Ataşehir'de 8 katlı binada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binanın dış cephesini sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

        DHA'nın haberine göre yangın, saat 05.30 sıralarında Örnek Mahallesi, Sancak Sokak üzerindeki 8 katlı binada çıktı.

        Binada henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler kısa sürede binanın dış cephesini sardı. Binada yaşayanlar panikle dışarı çıkarken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Binada büyük çapta hasar oluşurken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

        Yangın esnasında yoldan geçen Mustafa Eğyi, "Yoldan geçiyorduk, insanların bir anda seslerini duyduk. Dumanların yükselmesi ile durduk, yangının çıktığını gördük panikle. Sağ olsun tüm itfaiye ekiplerimiz yetişti şu anda yangın sönmüş durumda" dedi.

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