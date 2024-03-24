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        Haberler Gündem Güncel 8 ilde DEAŞ operasyonu: 40 gözaltı

        8 ilde DEAŞ operasyonu: 40 gözaltı

        8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-16" operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 15:44 Güncelleme: 24.03.2024 - 15:44
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        8 ilde DEAŞ operasyonu: 40 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen "Bozdoğan-16" operasyonları hakkında açıklama yaptı.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İzmir ve Konya'da operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

        Operasyonlar sonucunda, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten Adana'da 3, Afyonkarahisar'da 4, Ankara'da 13, Düzce'de 1, Eskişehir'de 3, Gaziantep'te 2, İzmir'de 10, Konya'da da 4 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

        DEAŞ'A OPERASYON SAYISI 316 OLDU

        Bakan Yerlikaya, ayrıca 2023 yılının haziran ile 2024 yılının mart ayları arasında DEAŞ'a yönelik toplam bin 316 operasyon düzenlediklerine, operasyonlarda 2 bin 733 şüphelinin yakalandığına dikkati çekti.

        Yakalananların 692'sinin tutuklandığını, 529'u hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirten Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var, o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek." ifadelerini kullandı.

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        #DEAŞ
        #operasyon
        #Ali Yerlikaya
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