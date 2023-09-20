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        Haberler Gündem Medya 8. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu

        8. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu

        Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ödüle layık görülen kişi ve kuruluşlar açıklandı. Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'a 'Yılın Ankara Temsilcisi Ödülü' verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 21:38 Güncelleme: 20.09.2023 - 21:52
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        8. Anadolu Medya Ödülleri açıklandı
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        Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleşen Anadolu medya ödüllerine layık görülen kişi ve kuruluşlar açıklandı.

        AYD'den yapılan açıklamada jüride yer alan gazeteciler Yavuz Donat. Hande Fırat, Mehmet Acet, Melik Yiğitel ve Ahmet Arpat gibi gazetecilerden oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda yerel ve ulusal medyada ödüle layık görülen isimler belirlendi

        Dernekten yapılan açıklamaya göre 8. Anadolu medya ödülleri jüri tarafından belirlenen kişi ve kuruluşlara yıl sonunda düzenlenecek ödül töreninde takdim edilecek.

        Medya ödüllerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.

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        Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan Yaptığı açıklamada, "bu yıl yine AYD olarak düzenlediğimiz 8. Anadolu Medya Ödüllerinde nitelikli ve alanında başarılı isimler kıymetli jürimiz tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda belli olmuştur. Özellikle ödül alanların belirlenmesinde büyük emeği olan değerli jüri üyelerimize ve yoğun bir şekilde başvuru yapan tüm meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Burhan ödüllerin yıl sonunda düzenlenecek programla sahiplerini bulacağını kaydetti.

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        #Anadolu Medya Ödülleri
        #Fevzi ÇAKIR
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