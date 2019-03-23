Konut eksikliğinin had safhaya ulaştığı Hong Kong, dünyanın en büyük ve pahalı yapay adasını inşa ederek çözmeyi planlıyor. Arsa probleminin de bulunduğu Hong Kong'da, Kalkınma Bakanı Wong, 1000 hektarlık devasa bir yapay ada oluşturularak 260 bin konut inşa etmeyi düşündüklerini söyledi.

Dünyanın en büyük yapay adası olacak projenin 624 milyar Hong Kong doları yani 79.5 milyar dolara mal olması beklenirken, projenin bitişi i çin de 2032 tarihi öngörüldü. Proje için mevcut Lantau Adası'nın yanındaki alanda denizde dolgu yapılacak.

7.5 milyon insanın yaşadığı ve park alanlarının dahi açık artırmayla satılabildiği Hong Kong'da bugüne kadar yapılan en maliyetli proje 30 yıl önce açılan ve 20 milyar dolara mal olan havalimanı projesiydi.

Dünyanın en büyük yapay ada projesi ise Dubai'da 12 milyar dolara yapılan Palmiye Adası. Hong Kong'un projeye henüz ne isim vereceği açıklanmazken, çevreciler projeye karşı çıkıyor.

Greenpeace proje direktörü Zhu Jiang, projenin başta pembe yunuslar olmak üzere pek çok deniz canlısını geri döndürülemez şekilde tehlikeye atacağını belirtirken konut sorunun çözümü için eski tarım alanlarının kullanılmasını önerdi. Jiang, bu sayede daha az maliyetli ve çevreci bir projeyle sorunun çözülebileceğini vurguluyor.

Projenin yapılması planlanan Lantau Adası'nda geçen yıl dünyanın en uzun deniz köprüsü yapılıyor. 15 milyardan fazla bütçeye sahip 55 kilometrelik Hong Kong - Zuhahi - Macau Köprüsü ile Hong Kong, Macau ve Çin anakarasına bağlanacak.