Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Türkiye'nin dev grupları Yıldız, Doğuş ve Türk Telekom ile kredi yeniden yapılandırma ve hisse devri anlaşmasının tamamladığını açıkladı. Rakamlara bakıldığında Bankalar Birliği'nin açıkladığı bu el sıkışma toplamda 77 milyar liralık dev bin anlaşmaya varıldığını ortaya koyuyor.

Bankalar konsorsiyumu ile yapılan anlaşmalar Doğuş Holding'de yeniden yapılandırma, Yıldız Holding'de sendikasyon anlaşmasının tek çatı altında toplanması Türk Telekom'da ise hisse devrinin gerçekleşmesi şeklinde oldu.

Böylece Doğuş Holding'de 25,2 milyar lira (4 milyar 750 milyon dolar),Yıldız Holding'de yaklaşık 26,2 milyar lira (5 milyar dolar) ve Türk Telekom'da 25,2 milyar liralık (4 milyar 750 milyon dolar) olmak üzere toplam 77 milyar liralık kredide anlaşma gerçekleşti.

Bu el sıkışma bir yandan tüm bankacılık sektörünü rahatlatırken diğer yandan ekonomide kırılganlık noktalarından birisinin daha aşılmasını sağladı.

KREDİ KANALLARI AÇIK TUTULDU

TBB yeniden yapılandırma çalışmaları sayesinde, bir yandan bu grupların borçlarını geri ödeme kabiliyetinin artması beklenen işletmelerin, üretim değerleri muhafaza edilerek ekonomik faaliyetlerini sağlıklı olarak sürdürmeleri; bir yandan da bankaların aktif kalitesinin korunması ve alacaklarının tahsilatının mümkün olabileceği belirtildi.

Açıklamada "Bankalar ve diğer finansal kurumlar münferit veya birlikte, borçlarını ödemeye niyetli, ancak farklı nedenlerle gelir-gider dengesi geçici olarak bozulduğu için borçlarını ödemekte zorlanan müşterilerin ödeme kabiliyetlerinin iyileştirilmesine destek olmaktadır" denilerek bu kuruluşların ayakta kalmalarının önemine vurgu yapıldı.

Ayrıca yapılan açıklamada, "Birliğimiz tarafından daha önce kamuoyunun bilgisine sunulduğu üzere, her bir müşterinin mali durumu, ödeme gücü ve uzun dönem borçlu-alacaklı ilişkisi ayrı ayrı ve özenle değerlendirilerek; karşılıklı iyi niyete ve özveriye dayalı şekilde, bankalar müşterilerine kredi kanallarını açık tutmakta, yeniden yapılandırma veya yeni itfa planı yoluyla vade, ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlamaktadır" denildi.

YILDIZ SENDİKASYONLARI TEK ÇATIDA

TBB, anlaşma sağlanan gruplara ilişkin olarak ise şu bilgileri paylaştı:

"Doğuş Holding A.Ş.’nin yapılandırması 21 Aralık 2018 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin bankalara olan hisse devir işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin olarak da ilgili kuruluşlar tarafından kamuoyu açıklama platformuna açıklama yapılmıştır. Bunlara ilaveten, gıda sektörü başta olmak üzere sanayinin çeşitli alt sektörlerinde faaliyet gösteren, ülkemizde, bölgemizde ve dünyada önemli bir yere ve markaya sahip olan Yıldız Holding A.Ş.’nin bankalarla olan sendikasyon anlaşması tek çatı altında toplanmıştır. Önceki aylarda, Yıldız Holding ile alacaklı bankalar tarafından ayrı ayrı uygulamaya alınan sendikasyon anlaşması, çerçeve anlaşmasının temel prensipleri esas alınarak, ticari kurallar içinde Holding’in de uzlaşısıyla, alacaklı tüm bankaların bir araya geldikleri tek sözleşmeye dönüştürülmüştür. Bu sayede; ülkemizde üretimin, yatırımın, ticaretin ve istihdamın önemli yapı taşlarından olan şirketlerimizin ekonomimize olan katkılarını daha da artırması beklenmektedir."