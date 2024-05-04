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        Haberler BBC Yaşam 75 bin yıl öncesine ait bir Neandertal kadınının yüzü üç boyutlu olarak canlandırıldı

        75 bin yıl öncesine ait bir Neandertal kadınının yüzü üç boyutlu olarak canlandırıldı

        Bilim insanları, insanların en yakın akrabası olan ve 75 bin yıl önce yaşayan Neandertallerden bir kadının bugün yaşasaydı yüzünün nasıl gözükeceğini canlandırdı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 04.05.2024 - 09:24 Güncelleme: 04.05.2024 - 09:24
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        Neandertal kadınının yüzü üç boyutlu canlandırıldı
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        Bilim insanları, insanların en yakın akrabası olan ve 75 bin yıl önce yaşayan Neandertallerden bir kadının bugün yaşasaydı yüzünün nasıl gözükeceğini canlandırdı.

        Bu görüntüye ulaşmak için kadının kazıdan çıkarılan kafatası düzleştiği ve çok yumuşak olduğu için önce kemiklerin güçlendirildiği sonra da bir araya getirildiği belirtildi.

        BBC Bilim muhabirleri Jonathan Amos, Rebecca Morelle ve Alison Francis’in haberine göre ardından da paleoart (paleo sanatı) uzmanları üç boyutlu modellemeyi yarattı.

        Bu yeni canlandırma BBC Studios’un Netflix için yaptığı “Neandertallerin Sırrı” isimli belgeselde gösteriliyor.

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        Belgesel 40 bin yıl önce yaşayan Neandertaller ile ilgili keşfedilenleri ele alıyor.

        Cambridge Üniversitesi’nden paleoantropolog Dr. Emma Pomeroy, bulunan Neandertal kadınının kim olduğumuzla ilişki kurmamızda yardımcı olacağını vurguluyor.

        Kafatasının bulunduğu Kuzey Irak'ta yer alan Şanidar Mağarası, 1950’li yıllarda 10 Neandertalin kalıntılarının bulunduğu yer.

        2015 yılında bir grup İngiliz araştırmacı mağaraya geri gittiğinde Şanidar Z adı verilen yeni bir iskelet buldu.

        Kafatası iyi bir durumda bulunmuş olsa da çok büyük ihtimalle düşen bir kaya yüzünden 2 cm kalınlığına inmişti.

        40’larının ortasında hayatını kaybettiği düşünülüyor

        Cambridge Üniversitesi’nden Prof. Graeme Barker, “Bazen bir arkeolog olarak yaptığınız işten bezebiliyorsunuz. Ancak sonra bir ara tarihe dokunduğunuz gerçeğini algılıyorsunuz. Yaptığımız işin ne kadar sıradışı olduğunu bazen unutuyoruz” dedi.

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        Yerel yönetimin izniyle kafatasının parçaları İngiltere’ye getirildi ve iyileştirme, sonra da bir araya getirme süreci başladı.

        Bu yapbozu gerçekleştirmek bir yıldan uzun sürdü.

        Yeniden bir araya getirilen kafatası üç boyutlu işler üreten Hollandalı sanatçılar Adrie ve Alfons Kennis’e verildi. Adrie ve Alfons Kennis, tarih öncesi insanları kemikleri ve fosillerinden yeniden aslına uygun yaratmakta uzman isimler.

        Pelvik kemiklerinin yanı sıra dişte bulunan bazı protein parçaları, iskeletin kadın olduğunun bulunmasında yardımcı oldu.

        Bulunan iskeletin 40’larının ortasında hayatını kaybettiği düşünülüyor.

        Dr. Pomeroy, kötüleyen diş sağlığına dair emarelere ulaştıklarını, bu yüzden doğal hayat döngüsünün sonuna geldiğinden bahsediyor.

        Uzun süre boyunca bilim insanları Neandertalleri uygarlıktan yoksun olarak tanımlamış olsa da Şanidar Mağarası’nın keşfiyle bu görüş değişti.

        Mağarada düzgün tasarlanmış mezarlık kalıntıları bulundu.

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