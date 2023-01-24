HABERTURK.COM

74/B Trafik Cezası Maddesi

Pek çok insan tarafından trafik cezalarına verilmekte olan kodların hangi ceza ile ilgili olup olmadığı merak edilmektedir. Her cezanın farklı bir kodu bulunmakta ve bu odlar sayesinde daha detaylı işlemler gerçekleştirilebilmektedir. Aynı zamanda sürücü cezası olup olmadığını E devlet üzerinden olayca takip edebilmektedir. Eğer burada bir ceza görmüş ise cezanın detaylarını araştırması ve konu hakkında bilgi edinmesi gerekmektedir.

Bazı sürücüler 74/B trafik cezası maddesi ile karşılaşabilmekte ve bundan dolayı da konu hakkında bilgi edinmek istemektedir. Öncelikle bu ceza görevli bir kişi ya da ışık trafik işareti bulunmayan fakat trafik işareti ve levhaları ile belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak, aynı zamanda varsa buralardan geçen veya geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemekten dolayı uygulanmakta olan para cezasıdır.

74/B Trafik Cezası Tutarı

Trafiğin düzenlenmesi ve insan sağlığının korunması amacı ile uygulanmakta olan trafik cezaları oldukça merak edilen konulardan bir tanesidir. Trafik kurallarına uymayan kişilere verilmekte olan bu cezalar ile birlikte trafik düzenlenmeye çalışılmaktadır. Bundan dolayı da sürücülerin dikkatli bir şekilde hareket etmesi gerekmektedir. Pek çok sürücü tarafından merak edilen cezalardan bir tanesinin ise 74/B olduğu bilinmektedir. 2023 yılı itibariyle bu cezanın tutarının değişim göstermiş olduğu bilinmektedir. 74/B trafik cezası tutarı ise 1979 TL olarak belirlenmiştir.

Sürücüler ceza geldikten sonraki dönemde eğer 15 gün içerisinde cezayı öder ise indirim uygulanmaktadır. Bu indirimin oranının %25 olduğu bilinmektedir. %2 oranında uygulanan indirimin yanı sıra sürücülerin cezaya itiraz etmeye hakkı da bulunmaktadır. Ancak ceza geciktirilir ise faiz ile birlikte artış göstermekte olduğu bilinmektedir. Sürücülerin bu noktada daha dikkatli davranması ve süreci doğru bir şekilde takip etmesi önerilmektedir.

74/B Trafik Cezası İtiraz

Öncelikle kişinin ceza tebliği geldikten hemen sonra ilk 15 gün içerisinde itiraz gerçekleştirmesi gerekmektedir. Eğer bu süreçte gerçekleştirmez ise daha sonrasında itiraz yapılamamaktadır. İtirazın belirtilen yere yapılması ve yazılan tüm belgelerin eksizsiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Belgelerde eksiklik olması sürecin uzamasına yol açabilmektedir. 74/B trafik cezasına itiraz yapmak için istenen belgeler arasında şunlar yer almaktadır:

74/B trafik cezası fotokopisi

74/B trafik cezası tebligatı fotokopisi

Ruhsat fotokopisi

Kimlik fotokopisi

Ehliyet fotokopisi

Varsa eğer somut deliller

Tüm bu belgelerin toplanması ile birlikte belirtilen noktaya trafik cezasına itiraz edilmesi amacı ile gidilmesi gerekmektedir. Böylelikle süreç yeniden gözden geçirilerek cezanın uygun olup olmadığı belirlenmektedir. Buna bağlı olarak bazen ceza iptal edilebilmekte iken bazen de devam ettirebilmektedir. Sürecin detaylarının doğru bir şekilde araştırılması sonucunda bu ne yapılacağı hakkında detaylı bir şekilde bilgi edinilebilmektedir.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos