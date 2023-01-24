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73/C Trafik Cezası Maddesi

Saygısız ve tedbirsiz araç kullanma olarak da bilinen can güvenliğini tehlikeye atmakta olan davranışlar gerek trafik polisleri gerekse de mobese kameraları aracılığı ile cezai işleme tabi tutulmaktadır. 73/C trafik cezası kodunda ise trafikte hareket halinde iken araç telefonu veya cep telefonları gibi veya benzer iletişim araçlarının kullanılması yasaktır. Eğer sürücü trafik esnasında telefonunu kullanmakta ise ceza kesilmesi gerekmektedir çünkü hem kendi hem de diğer kişilerin hayatını riske atmaktadır.

Pek çok kişi tarafından cezaya dair detaylar merak edilmektedir. Öncelikle bu cezanın 2023 yılı ile birlikte yeni bir tutarı belirlenmiştir. Aynı zamanda ceza kesildikten sonra ilk 15 gün içerisinde kesilmiş olan bu ceza ödenir ise indirimli hali ile ödenmektedir. Bununla birlikte kişinin cezayı ertelemesi ve ödememesi cezanın faiz ile birlikte daha yüksek bir miktara gelebilmekte olduğu görülmektedir.

73/C Trafik Cezası Tutarı

Birçok kişi tarafından merak edilmekte olan konulardan bir tanesinin 73/C trafik cezası tutarı olduğu gözlemlenmektedir. Öncelikle 2023 yılı itibari ile ceza fiyatı yenilenmiştir. Cezanın tutarının 951 TL olduğu gözlemlenmektedir. 1 Ocaktan itibaren uygulanmakta olan bu miktarın dikkate alınması gerekmektedir. Bunun yanı sıra eğer cezalar ilk 15 gün içerisinde ödenir ise indirimli hali ile ödenmektedir. Cezalarını erken dönemde ödemekte olan kişilere %25 oranında indirim yapılmaktadır. Böylelikle bu cezanın da ilk 15 gün içinde indirimli hali ödenmektedir. Bu konu hakkında detaylı olarak bilgi elde edilmesi ve sürecin takip edilmesi önem taşımaktadır.

Genel olarak trafikte yapılan yanlış davranışlar nedeni ile verilmekte olan bu cezaların dikkate alınması ve trafik kurallarının dışına çıkılmaması gerekmektedir. Aksi takdirde kişi hem kendi can ve mal güvenliğine hem de karşıdaki insanların can ve al güvenliğine zarar verebilmektedir.

73/C Trafik Cezasına İtiraz

Bazı sürücüler aldıkları trafik cezasının yanlış olduğunu düşünebilmektedir. 73/C trafik cezasına itiraz etmek için öncelikle ceza alındıktan sonra ilk 15 gün içerisinde işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İlk 15 gün içerisinde gerçekleştirilmekte olan itiraz işlemi için trafik cezasının tebliğ edilmesi gerekmektedir. Tebliğ edilmediği sürece itiraz süreci başlamamaktadır. Tebliğ edildikten sonra da ilk 15 gün içerisinde Sulh Ceza Hakimliğine başvuru yapılmaktadır.

Trafik cezasına itiraz etmekte iken gerekli olan pek çok belge bulunmakta ve bu belgelerin eksiksiz bir şekilde başvuru esnasında bulundurulması gerekmektedir. Böylelikle herhangi bir sorun çıkmadan süreç yürütülebilmektedir. Sürücünün itirazı ile birlikte başlamakta olan süreç içerisinde detaylı incelenmeler gerçekleştirilmektedir. Buna uygun olarak da cezanın kesilip kesilmeyeceğine karar verilmektedir. Ancak bunların dışında her sürücünün trafik kurallarını kesinlikle aksatmaması ve can sağlığını koruması gerekmektedir. Aksi takdirde ciddi anlamda olumsuz durumlar ile karşılaşılabilmektedir.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos