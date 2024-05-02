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        Haberler Dış Yazar 73/c trafik cezası nedir? 73/c trafik cezası ne kadar, kaç TL 2024?

        73/c trafik cezası nedir? 73/c trafik cezası ne kadar, kaç TL 2024?

        2024 yılında da diğer yıllarda olduğu gibi trafik ihlalleri karşısında uygulanan cezalar yoğun olarak merak ediliyor. Sürücülerin trafik düzen ve sürdürülmesini sağlayan kurallara uymaması durumunda belli yaptırımlar söz konusu olur. Bunların başında ise vatandaşın çok sık rastladığı para cezaları gelir. 73/c trafik cezası, söz konusu yaptırımların en bilinenlerinden biridir. Peki 73/1 trafik cezası ne kadar ve neyi kapsıyor? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 13:41 Güncelleme: 02.05.2024 - 13:41
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        73/c trafik cezası nedir?
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        Trafikte güvenli bir ortamın sağlanması ve sürücülerin kaza yapmasını önleme amaçlı belli düzenlemeler belirlenir. Bunlarda bazıları direkt olarak sürüş, park etme gibi uygulamalar ile alakalıyken bazıları da trafikte dikkatin dağılmasını önleme amacıyla düzenlenmiştir. 73/c trafik cezası da dikkat dağınıklığını önleme üzerine uygulanmış bir kuraldır. Peki 73/c trafik ceza maddesinin içeriği ne, ceza tutarı ne kadar, indirim tutarı var mı? Merak ettiklerinizi yazının devamından öğrenebilirsiniz…

        73/C TRAFİK TRAFİK CEZASI NEDİR?

        Birçok kişi, internetten “73/c trafik cezası nedir?” sorusunun yanıtını öğrenmeye çalışır. Bu kural, sürücülerin seyir hâlinde cep telefonunu kullanmasıyla ilgilidir. Cep telefonu ve benzeri haberleşme araçlarının sürücü seyir hâlindeyken kullanılması hâlinde 73/c trafik ceza maddesi söz konusu olur. Bu madde, trafik düzenleme noktasında oldukça önemli bir yere sahiptir.

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        73/C TRAFİK CEZASI NE KADAR?

        Peki 73/c trafik cezası kaç TL? Seyir durumundayken cep telefonu ve benzeri araçların kullanımını yasaklayan ve bu kurala uymayanların ceza alması gerektiğini söyleyen 73/c trafik cezası, 2024 yılında yeni yapılan güncellemeyle zamlanmıştır. 2024 yılı itibarıyla bu ihlali gerçekleştirilen sürücülerden 1.506 TL ödeme beklenir. Ceza tebliğinden 15 gün içinde ödeme yapılması durumunda sürücülerin %25 indirimden yararlanma durumları vardır. Sürücüler, erken ödeme sayesinde söz konusu cezayı 1.129,50 TL olarak ödeyebilir.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre bu yaptırım, cep ve araç telefonlarıyla konuşan sürücülerin bunu çeşitli elektronik sistemler aracılığıyla elleri ile tutmadan yapması durumunda 73/c madde hükümleriyle uygulanmamaktadır. 73/ c trafik cezası, sürücülerin ellerini kullanarak telefonla konuşması durumunda uygulanır.

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        73/C TRAFİK CEZASINA İTİRAZ SÜRECİ

        73/c trafik cezası 2024 itibarıyla güncellenmiş ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından duyurulmuştur. Söz konusu cezaya itiraz sürecini sorgulayanlar da vardır. Bunun için cezanın tebliğ edildiği tarih itibarıyla 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz dilekçesi aracılığıyla başvuru yapılması gerekir. İtiraz sürecinde sunulması gereken belgeler ise şunlardır;

        • Kimlik ve ehliyet fotokopisi
        • Trafik cezası fotokopisi
        • Ceza tebligatı fotokopisi
        • Ruhsat
        • Varsa itirazı destekleyecek delil belgeleri

        Bu belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde sunulması durumunda itiraz süreci başlatılır. Yaptığınız itirazın başarılı olma ihtimali, hazırladığınız belgelerin doğru ve eksiksiz olmasıyla daha da artar. İtiraz sürecinin başlaması, ilgili sürücünün kendisine ulaştırılan ceza kararına karşı gerekçelerini belirten bir dilekçe hazırlamasıyla başlar ve söz konusu makheme tarafından değerlendirilmeye başlar.

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        TRAFİK CEZA PUANIM ETKİLENİR Mİ?

        73/c trafik cezası, sürücülerin ceza puanını etkiler. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan ceza puanı ise 73/c maddesi için 10 olarak belirlenmiştir. Ceza sistemine göre kural ihlali yapan ve kendisiyle birlikte başkalarının hayatını tehlikeye atan sürücülerin para cezasının yanı sıra ceza puanı alması da söz konusudur. 1 yıl içinde 100 ceza puanına ulaşan sürücülerin ehliyetlerine el konulabilir.

        CEZA PUANI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Vatandaşların ceza puanlarını öğrenmek için uygulaması gereken adımlar şöyledir;

        • E- Devlet Kapısı
        • Emniyet Genel Müdürlüğü
        • Sürücü Belgesi ve Şahıslara Yazılan Ceza Sorgulama
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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