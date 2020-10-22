Porsche ürün yelpazesi, Panamera model ailesine eklenen 4S, 4 E-Hybrid ve Turbo S E-Hybrid ile genişledi. Yeni Panamera Turbo S E-Hybrid, 420 kW (571 beygir),dört litrelik V8 çift turbo motorlu ve 100 kW (136 beygir) güç üreten elektrikli motoruyla model serisinin en güçlü üyesi olarak ön plana çıkıyor.
17.9 kWh kapasiteye sahip Panamera Turbo S E-Hybrid modeli, yeni bataryası ve optimize edilmiş sürüş modları sayesinde önceki hibrit modellere göre yüzde 30 daha fazla menzil sunuyor. Aynı şekilde elektrikli motora, 243 kW (330 beygir) güç üreten 2.9 litrelik V6 çift turbo motorun eşlik ettiği ve toplamda 340 kW'lik (462 beygir) motor güç üreten yeni Panamera 4 E-Hybrid modelinde de menzil artırıldı. 324 kW (440 beygir) güç üreten ve şasi, tasarım, donanım ve bilgi-eğlence sistemleri bakımından iyileştirmelerin sunulduğu 4S'in, Panamera model serisini tamamladığı belirtildi.
Verilen bilgiye göre, Panamera plug-in hibrit modellleri Spor Sedan, Executive ve Sport Turismo gövde seçenekleriyle sunuluyor. Hibrit modellerin kalbinde sekiz vitesli çift kavramalı şanzımana (PDK) entegre edilen ve 100 kW (136 beygir) güç ve 400 Nm azami tork üreten elektrikli motor bulunuyor.
3.2 SANİYEDE 100 KM/S HIZA ÇIKIYOR
Standart Sport Chrono paketi ile kombine edildiğinde 420 kW (571 beygir) güç üreten dört litrelik V8 çift turbolu motor ile yeni Panamera Turbo S E-Hybrid sıfırdan 100 km/s hıza 3.2 saniyede ulaşıyor. Azami hızı ise 315 km/s. Panamera 4 E-Hybrid'in sıfırdan 100 km/s hıza ulaşması 4.4 saniye sürerken, otomobil 280 km/s azami hıza ulaşıyor.
Yeni Panamera Turbo S E-Hybrid modelinin yalnızca elektrik motorla menzili 50 km'ye (WLTP) kadar çıkarken, Panamera 4 E-Hybrid ise sıfır emisyonla 56 km'ye (WLTP) kadar bir menzile sahip bulunuyor. Porsche plug-in hibrit modelleri evde standart elektrik prizleri aracılığıyla şarj edilebiliyor. Standart Porsche Mobil Şarj Cihazıyla 7.2 kW'ye kadar şarj kapasitesi elde edilebiliyor ve farklı şarj noktalarında da şarj edilebiliyor.
Yeni Porsche Panamera modelleri, Aralık ayı başından itibaren tüm Porsche bayilerinde satışa sunulacağı belirtildi.
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