7 yıl önce ortadan kaybolan genç kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Kocaeli'de 2017 yılından beri haber alınamayan Güneş Yıldıztan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, evli ve 4 çocuk annesi 27 yaşındaki Güneş Yıldıztan sevgilisi M.A. ile yaşadığı evden kaçtı. Bir süre sonra M.A. ile Yıldıztan Darıca Polis Merkezi'ne başvurdu.

Güneş Yıldıztan, ifadesinde eşi Nihat Yıldıztan'ın kendisini dövdüğünü belirterek şikayetçi oldu. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Yıldıztan, kadın sığınma evine yerleştirildi. Genç kadın bir süre kaldığı sığınma evinden kendi isteğiyle ayrıldı. Yaklaşık 5 gün boyunca çeşitli yerlerde konaklayan Yıldıztan'dan bir daha haber alınamadı.

EŞİ VE AİLE YAKINLARININ DA ARALARINDA OLDUĞU 26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin 4 aylık teknik ve fiziki takibi sonrası, kadının aile fertlerince öldürüldüğü iddiasıyla İstanbul, Kocaeli ve Van'da operasyon düzenlendi. Operasyonla 26 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında kadının eşinin de bulunduğu aynı aileden N.Y, S.Y, M.Y, B.Y, F.Y, O.Y, A.Y, S.Y, Z.Y, B.Y, M.Y. ve M.Y. adliyeye sevk edildi.