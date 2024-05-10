7 yıl önce ortadan kaybolan genç kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

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Kocaeli'de 2017 yılından beri haber alınamayan Güneş Yıldıztan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, evli ve 4 çocuk annesi 27 yaşındaki Güneş Yıldıztan sevgilisi M.A. ile yaşadığı evden kaçtı. Bir süre sonra M.A. ile Yıldıztan Darıca Polis Merkezi'ne başvurdu.

Güneş Yıldıztan, ifadesinde eşi Nihat Yıldıztan'ın kendisini dövdüğünü belirterek şikayetçi oldu. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Yıldıztan, kadın sığınma evine yerleştirildi. Genç kadın bir süre kaldığı sığınma evinden kendi isteğiyle ayrıldı. Yaklaşık 5 gün boyunca çeşitli yerlerde konaklayan Yıldıztan'dan bir daha haber alınamadı.

7 YIL SONRA POLİS CİNAYET ŞÜPHESİYLE ÇALIŞMA BAŞLATTI Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Güneş Yıldıztan'ın 7 yıldır hiçbir yaşam belirtisi göstermemesi ve ailesinin de kayıp ihbarında bulunmaması üzerine inceleme başlattı.

EŞİ VE AİLE YAKINLARININ DA ARALARINDA OLDUĞU 26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Polisin 4 aylık teknik ve fiziki takibi sonrası, kadının aile fertlerince öldürüldüğü iddiasıyla İstanbul, Kocaeli ve Van'da operasyon düzenlendi. Operasyonla 26 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında kadının eşinin de bulunduğu aynı aileden N.Y, S.Y, M.Y, B.Y, F.Y, O.Y, A.Y, S.Y, Z.Y, B.Y, M.Y. ve M.Y. adliyeye sevk edildi.

14'Ü SERBEST BIRAKILDI Şüphelilerden 14'ü ise emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, daha önce kadının birlikte kaçtığı iddia edilen sevgilisi tarafından aile fertlerinin baskısı üzerine polise teslim edildiği öğrenildi. Daha sonra kadının eşinin kendisini dövdüğü iddiasıyla emniyete başvurduğu, bunun sonucunda da sığınma evinde kalmaya başladığı belirtildi.

ORMANLIK ALANDA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR Sığınma evinden çıkan kadının, bir süre sonra aile fertlerince Körfez ilçesinde ormanlık alanda öldürüldüğü değerlendirilirken, 7 yıllık süreçte genç kadın için kimsenin 'kayıp müracaatı' yapmadığı belirlendi. Genç kadının ise cesedine henüz ulaşılamadı. Soruşturma sürüyor.