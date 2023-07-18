7 yaşındaki Bengü, lösemi hastaları için saçlarını bağışladı

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Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan 7 yaşındaki Bengü Berre Nar, Kanser Savaşçıları Derneği tarafından hayata geçirilen, “Saçım Saçın Olsun” kampanyasına destek oldu. Uzun zamandır uzattığı saçlarını kestiren Bengü Berre Nar, ailesinin de desteğiyle kestirdiği saçlarını lösemi hastası çocuklar için peruk yapılmak üzere derneğe bağışladı.

"KIZIM ÇOK MUTLU OLDU"

Kızının almış olduğu kararda destekçi olduğunu ifade eden Bengü Berre Nar’ın annesi Sema Nar, “Kızımın bu kararı aldığı gün ve saçlarını kestirmeye gittiğimiz gün beraberdik. Kampanya ile ilgili araştırma yapmıştım daha sonra vakfı aradım ve kendileri bağış kabul etmediklerini söylediler. Daha sonrasında Çerkezköy’de bir kuaför 'Biz kendimiz yapılan destekleri gönderiyoruz" dedi. Biz de kızım Bengü ile beraber gidip orada saçlarını kestirerek kampanyaya destek olduk. Ben kızıma sadece kampanyaya destek olalım mı diye öneride bulundum. En azından kestirip atmak yerine bir bağışta bulunabileceğimizi söyledim. Bu teklife kendisi de çok mutlu oldu ve gidip hemen kampanyaya destek olduk" dedi.

KADIN VE ERKEKLERDEN SAÇ BAĞIŞI KABUL EDİLİYOR

Türkiye’de, kanser tanısı alan kişilerin tedavi süresinde yaşadığı sorunlara ve zorluklara göğüs germek için kurulan Kanser Savaşçıları Derneği, tedavi gören hastalara moral vermek için "Saçım Saçın Olsun" kampanyasını başlatmıştı. Tedavi sürecinde saçları dökülen hastalar için gerçek saçlardan peruk yaptıran dernek, kadın ve erkeklerden saç bağışı kabul ediyor. Kanser Savaşçıları Derneği tarafından hayata geçirilen ‘Saçım Saçın Olsun’ kampanyası yurt içinde ve yurt dışında büyük ilgi görüyor.