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        Haberler Gündem Güncel 7 köyü etkiledi, kontrol altına alındı! | Son dakika haberleri

        7 köyü etkiledi, kontrol altına alındı!

        Şırnak'ta 7 köyü etkileyen anız yangını 12 saat sonra kontrol altına alındı. Kentte soğutma ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 12:45 Güncelleme: 23.06.2024 - 12:45
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        7 köyü etkiledi, kontrol altına alındı!
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        Şırnak'ın İdil ilçesi ile Suriye sınırında çıkan ve 7 köyü etkileyen anız yangını, 12 saatlik çalışmayla kontrol altında alındı.

        DHA'nın haberine göre Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Tepecik köyünde, dün sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

        Köylülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alındı. Rüzgarın da etkisiyle dün saat 17.00 sıralarında tekrar başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevresindeki 7 köyü etkiledi.

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        Yangın, bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü, İdil, Cizre ve Silopi belediyeleri ile vatandaşların çalışması sonucu saat 05.00 sıralarında 12 saat sonra kontrol altında alındı.

        Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

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        #son dakika
        #şırnak
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