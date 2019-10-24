7. Koğuştaki Mucize konusu nedir?

Başrolünü Aras Bulut İynemli'nin üstlendiği film 1983 yılında Ege kasabasında geçmektedir. Sıkıyönetim komutanının kızının ölmesi üzerine haksız yere hapse giren ve hakkında idam kararı alınan Memo'nun (Aras Bulut İynemli) tek isteği 7 yaşındaki kızı Ova'ya (Nisa Sofiya Aksongur) kavuşmaktır. Babaannesi ve kızıyla yaşayan Memo her ne kadar suçsuz olduğunu anlatmaya çalışsada kimse ona inanmamaktadır.

7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimlerdir?

Aras Bulut İynemli'nin başrolünü üstlendiği filmin kadrosu Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Yurdaer Okur, Deniz Celiloğlu, Yıldıray Şahinler, Gülçin Şahin Kültür, Ferit Kaya, Cankat Aydos, Hayal Köseoğlu, Doğukan Polat ve Serhat Onat gibi yetenekli oyunculardan oluşmaktadır.

7. Koğuştaki Mucize ne kadar izlendi?

Tüm zamanların en iyi hafta sonu drama açılışı ve son 16 yılın en iyi ekim ayı başlangıcını yapan film izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Fragmanları yayınlandığı zamandan itibaren çok konuşulan film, gösterime girdikten sonra da aynı övgüleri aldı. 10 günde 1 milyon 851 bin 889 izleme sayısına ulaştı.