1983'te sıkıyönetim yıllarında idam cezasına çarptırılan Mehmet Koyunlu'nun dram dolu hayatını anlatan 7. Koğuştaki Mucize filmi Türkiye'nin Ocar adayı oldu. Başrollerini, Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, İlker Aksum ve Mesut Akusta'nın aldığı 7. Koğuştaki Mucize filmi ile ilgili en merak edilen konulardan biri de film iyi mi kötü mü veya 7. Koğuştaki Mucize filmi yorumları nasıl oldu. Biz de sinemaseverler için 7. Koğuştaki Mucize filmini ayrıntılı inceledik.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE TOPLAMDA NE KADAR İZLENMİŞTİ?

Lanistar Media ve Motion Content Group’un imzasıyla 11 Ekim 2019 tarihinde vizyona giren 7. Koğuştaki Mucize isimli sinem filmi projesi, 3 günde toplam 615.411 seyirci izledi ve 11.267.063.00 hasılat elde ederek yeni bir rekora imza attı. Öte yandan 1 hafta içerisinde toplamda 1 milyon seyirci tarafından izlenerek en çok izlenen sinema filmleri arasında birinci sıraya yerleşti.

Sosyal platform aracılığıyla yayınlanan ilk tanıtım fragmanından itibaren tüm dikkatleri üzerinde toplayan 7.Koğuştaki Mucize adlı beyaz perde yapımı, Box Office’te yaklaşık 4 milyon görüntüleme elde etmesiyle son zamanların en çok izlenen tanıtım fragmanı derecesine ulaşarak çok geniş çapta ses getirdi.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ KONUSU

1983 yılında bir Ege kasabasında sıkıyönetim komutanının kızının ölümü üzerine küçük kızı ve babaannesiyle yaşayan Memo idam cezasına çarptırılır. Herkes adalet peşindeyken Memo ve kızı Ova'nın tek isteği birbirlerine kavuşmaktır. Adaletin gerçekleşmesi için ise bir mucize gerekmektedir.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ NASIL?

Güney Kore yapımı Miracle in Cell No 7 adlı filmden aynı adla uyarlanan 7.Koğuştaki Mucize için haksız yere suçlanan bir babayla, yalnız kalan küçük kızının buluşma hikayesi diyebiliriz kısaca. Filmin bir uyarlama olduğunu dikkate alırsak duygu durumu ve genel detaylar dışında bir hayli farklılıklar olduğunu söylemek mümkün. Bir kere yerli versiyonda filme bir dönem havası verilmiş ve 80 darbesi sonrası gücü ve baskısı artan askeri yönetimle bir hesaplaşmaya gidilmiş. İlk başta kızının çantasına asılan Memo'ya çok fazla tepki gösterdiğini düşündüğüm Albay'ın tepkisi orijinal filmde de aynı şiddetle yansıyor. Orada da polis olarak! Yani üniformalıların anlayışsız ve sert olduğu vurgusu iki kültürde de karşımıza çıkıyor. Ama dediğim gibi bizde zorlu bir dönemin ardına sığınılmış. Filmde dikkat çeken şeylerden biri de sanat yönetiminin gayet başarılı ve dönemine uygun olduğu. Detaylara uyulmuş ve ortaya sıcak, samimi bir dram komedi çıkmış.

İlki başta daha fazla dram içeriyor ve çocuk babası içeriye alındıktan sonra yalnız kalıyor. Uyarlamada ise çocuğun başında bir babaanne var ve onunla çocuğu gibi ilgilenen bir öğretmen. Bunlar da o dönemin ruhuna uygun şeyler. Ya da duygusallığı ve gelenekleri özellikle beslemesine dikkat edilen detaylar.

Baba Memo küçük kızı Ova ile aynı yaş zakasına sahip olduğu için, kızıyla çok iyi anlaşan ama gerçek hayatta bunun zorluklarını yaşayan biri. İçinde kötülük duygusu bulunmayan ama içindeki iyilik ve masumiyeti de ifade edemeyen bir yetişkin! Ama bedensel bir yetişkin! Memo, kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşünen ve içini sadece intikam hırsı kaplayan albayın çabaları sonucu hapse atılıyor. Filmin en iyi kurulmuş ve en iyi akan yerlerinden biri de hapishane sahneleri. Kendi içinde bir adaletin yaratıldığı, alınan cezanın iyilik ya da kötülükle bir kez daha sınandığı yerlerden biri olan hapishane ortamı, gerek karakterleri gerekse de işleyisi açısından gayet iyi kurulmuş ve kotarılmış bir ortam olmuş. Her kesime ait karakterlerin birlikte yaşayarak, kendi içlerinde bir yaşam alanı yaratmaları, bir dayanışma duygusuyla davranmaları seyircinin bu sahnelere sempatiyle yaklaşmasını sağlayacaktır. Filmde adi suçluların koğuşu anlatılıyor ama düşünce suçlularına da ufak bir selam yollama ihmal edilmemiş.

Film askeri ya da resmi adaletle insanı adaleti sürekli sınıyor, yer değistiriyor ve insanın vicdanına güvenmesi yolunda telkin ediyor. Bu da izlerken inandırıcı ve iyi geliyor. Filmde Memo'yu canlandiran Aras Bulut İynemli zaman zaman karakter dengesini kurmakta zorlansa da genelde göze batmayan ve özdeşlik kurulacak bir oyunculuk sahneliyor. Küçük kızı Ova'yı oynayan Nisa Sofiya Aksongur ise sevimliliğiyle gönüllerde hemen yer edinmeyi başarıyor. Film, bir uyarlama olduğu için ana hatları belli bir hikayeden faydalanıyor ama eklediği detaylarla bir yandan bambaşka bir film etkisi yaratmayı da başarıyor. Genel olarak başarılı, özenli bir film çıkarmaya gayret edilmiş. Seyirciyi duygusal açıdan vuracağı aşikar! (Banu Bozdemir)

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ YORUMLARI

7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen vatandaşlar sosyal medya hesaplarından film ile ilgili yorumlarını takipçileri ile paylaştı...

İşte o yorumlardan bazıları...

*7. Koğuştaki mucize filmi ağlamak için güzel gidebiliriz

*7.koğuştaki mucize filmi hakkında edindiğim gözlemlerim film duygu yoğun çok duygusal Memo karakteriyle Aras Bulut İynemli muhteşem bir oyunculuk sergiledi . İlker Aksum yine her zamanki karakter oyunculuğunu konuşturmuş kesinlikle tavsiye ediyorum yanınıza bol mendil alın giderken

*7. Koguştaki mucize kore filmi çok güzel