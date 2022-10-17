Gündelik yaşamda tüketilen paketli gıdalar ve içecekler vücutta toksin birikmesine neden olarak kilo vermeyi yavaşlatmakta ve beden sağlığını olumsuz etkilemektedir. Detoks diyeti yalnızca beden sağlığı için değil zihnin de yenilenmesini sağlar. Bağırsak hareketleri normale döner ve zinde hissedilmesini sağlar.

Yalnızca 1 hafta uygulayabileceğiniz detoks diyeti ile vücudunuzu yenilemeniz mümkündür. Bu içeriğimizde 7 günlük detoks diyet listesi: bir haftalık detoks diyeti nasıl yapılır? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte tüm merak edilenler…

7 Günlük Detoks Diyeti Kaç Kilo Verdirir?

Detoks diyeti vücutta sayısız faydaya neden olsa da genellikle kilo verme amaçlı uygulanmaktadır. Pek çok kişi 7 günlük detoks diyeti kaç kilo verdirir? Diye merak eder. Bu sonuç herkes için aynı olmayacaktır ama genelde ortalama 1 haftada 4 ile 10 kilo arasında vermeniz mümkündür.

7 Günlük Detoks Diyeti Listesi

7 günlük detoks diyeti listesi önerisini sizler için paylaştık. İlk 3 günde aşağıdaki örnek listeden faydalanabilirsiniz.

Kahvaltı: 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 adet kivi, 1 çay kaşığı toz tarçın ve 3 kaşık yağsız yoğurdu smoothie makinesinde bir araya getirip koyu kıvamlı bir içecek elde edin. 3 gün sabahları bu içeceği içebilirsiniz.

Ar Öğün: kahvaltının iki saat sonrasında 10 tane çiğ fındıkla papatya çayı içebilirsiniz.

Öğle Yemeği: avokado ile hazırlanmış yeşil salata ve 2 adet galeta

Ara Öğün: Öğle yemeğinin iki saat sonrasında 1 havuç, 3 kaşık yoğurt ve nar çiçeği çayı içebilirsiniz.

Akşam Yemeği: altı kaşık haşlanmış kinoa ile yapılmış yeşil salata.

Ara Öğün: Akşam yemeğinin iki saat sonrasında beyaz çay içilebilir.

İlk 3 günü tamamladıktan sonra kalan dört günde aşağıdaki listeyi uygulayabilirsiniz.

Kahvaltı: sevdiğiniz sebzelerden oluşan bir içecek hazırlayıp onu içebilirsiniz.

Ara Öğün: kahvaltının iki saat sonrasında 10 çiğ bademin yanında papatya çayı içebilirsiniz.

Öğle Yemeği: kabak, brokoli ve karnabaharı haşlayıp 3 kaşık yoğurtla yiyebilirsiniz.

Ara Öğün: 1 adet armutla nar çiçeği çayı.

Akşam Yemeği: 3 kaşık yoğurtla beraber yağsız sebzeli çorba.

Ara Öğün: birkaç dilim ananasla beyaz çay içebilirsiniz.

Detoks Diyeti Nedir?

Pek çok kişi detoks diyeti nedir diye merak eder? Bu diye vücuttan toksinlerin atılmasını sağlayan bir diyet türüdür. Şeker, yağ, kafein tüketilmeyen detoks diyeti sebze ağırlıklıdır. Detoks diyeti sayesinde hızlı kilo verebilirsiniz. Ayrıca vücuttan toksinler atılır ve kişi kendisini daha enerjik hisseder.

Detoks Diyeti Nasıl Yapılır?

Detoks diyetini çok fazla kişi merak eder. Peki detoks diyeti nasıl yapılır? Bu diyette tuz, şeker, karbonhidrat ve yağ kullanılmaz. Bunun dışında çay ve kahve de yoktur. Bunun yerine bitki çayı içebilirsiniz. Bilhassa detoks etkisi sağlayan tarçın, kekik, nane ve zencefil bu diyette çok fazla kullanılır. Bunlar hem yiyeceklere tat vermek için baharat olarak kullanılır hem de çay olarak içilebilir. Bunların yanında günde en azından üç litre su içmeniz diyetin etkisi artıracaktır.

Detoks Diyeti Ne İşe Yarar?

Detoks diyetini çok fazla kişi merak eder ve denemek ister. Ancak yine de detoks diyeti ne işe yarar? Sorusu sorulmaktadır. Bu diyetin temel amacı vücutta birikmiş olan toksinlerin atılmasının sağlanmasıdır. Bu sayede vücut daha sağlıklı olur ve aynı zamanda kilo verilir. Vücutta biriken toksinler bağışıklık sistemine de zarar verir. Dolayısıyla bu diyet kilo verirken sağlık kazanabileceğiniz bir diyet türüdür.