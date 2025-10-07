Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 7 Ekim dünya ne günü? 7 Ekim'de ne oldu? Dünya Mimarlık Günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı?

        7 Ekim'de ne oldu? Dünya Mimarlık Günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı?

        Ekim ayı, kültür ve sosyal farkındalık açısından birçok özel günü barındırıyor. Bu kapsamda, her yıl ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya Mimarlık Günü de öne çıkıyor. 7 Ekim'de kutlanan bu anlamlı gün, şehirlerin geleceği ve sürdürülebilir yaşam alanları üzerine yeniden düşünme fırsatı sunuyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 00:47 Güncelleme: 07.10.2025 - 00:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          7 Ekim, Dünya Mimarlık Günü olarak kutlanıyor. Her yıl ekim ayının ilk pazartesi gününe denk gelen bu özel gün, mimarların şehirleri daha yaşanabilir hale getirme çabalarını hatırlatıyor. Kent yaşamını dönüştürme vizyonunu vurgulayan Dünya Mimarlık Günü, geleceğin şehirleri için farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. İşte 7 Ekim'e dair merak edilen bilgiler..

        • 2

          7 EKİM NE GÜNÜ?

          Dünya Mimarlık Günü ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanır ve bu tarih her yıl değişir. Bu sene Dünya Mimarlık Günü 7 Ekim'e denk geliyor.

          Dünya Mimarlık Günü, mimarların şehirleri şekillendirmedeki etkilerini, mimarlığın insan yaşamına ve çevreye olan katkılarını kutlamak ve farkındalık yaratmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Her yıl farklı temalarla kutlanan bu gün, mimarlığın sürdürülebilirlik, insan hakları ve sosyal sorumluluk gibi konularla olan bağlantısını vurgulamaktadır.

        • 3

          Dünya Mimarlık Günü'nün amacı, sadece binaların estetiğine değil, aynı zamanda şehirlerin toplumsal, kültürel ve çevresel yapılarına olan etkisini de gündeme getirmektir.

        • 4

          DÜNYA MİMARLIK GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

          Dünya Mimarlık Günü, Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından 1985 yılında ilan edilmiştir. UIA, mimarlık mesleğini küresel ölçekte destekleyen ve temsil eden bir kuruluştur. Bu gün, her yıl farklı temalarla kutlanır ve mimarlık mesleğinin topluma, çevreye ve kültürel mirasa olan katkılarını vurgulamayı amaçlar.

        • 5

          Dünya Mimarlık Günü'nün amacı, mimarlığın insanların yaşam kalitesini nasıl etkilediğine dikkat çekmek, sürdürülebilir ve insan odaklı tasarım anlayışını teşvik etmektir. Mimarlar, şehirlerimizi ve yaşam alanlarımızı daha yaşanabilir, çevre dostu ve estetik açıdan zengin hale getirmek için çalıştıkları için bu gün, mimarlığın toplumsal önemini hatırlatmayı hedefler.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halep'te çatışmalar yaşanıyor
        Halep'te çatışmalar yaşanıyor
        Donald Trump'tan Gazze açıklaması
        Donald Trump'tan Gazze açıklaması
        Ormanda parçalanmış bedeni bulundu
        Ormanda parçalanmış bedeni bulundu
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Ertuğrul Doğan, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Ertuğrul Doğan, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Yağmurlu günler geliyor
        Yağmurlu günler geliyor
        Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Habertürk Anasayfa