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        Haberler Bilgi Gündem 7 Ekim ne günü? 7 Ekim'de ne oldu? 2024 Dünya Mimarlık Günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı?

        7 Ekim'de ne oldu? Dünya Mimarlık Günü ne zaman?

        Ekim ayı kültür ve sosyal farkındalık açısından yoğun bir dönemi temsil ediyor. 7 Ekim tarihinde kutlanan özel bir gün olup olmadığı araştırılıyor. Bilindiği gibi, ekim ayının ilk pazartesi günü Dünya Mimarlık Günü olarak geçmektedir. Peki, 7 Ekim'de ne oldu? İşte bu özel güne dair merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 23:24 Güncelleme: 07.10.2024 - 00:26
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        • 1

          Bu yıl 7 Ekim'de kutlanan olan Dünya Mimarlık Günü şehirlerin geleceği üzerine düşünme fırsatı sunuyor. "Katılımcı Kentsel Tasarımda Gelecek Nesli Güçlendirmek" temasıyla gerçekleştirilecek kutlamalar, çevre dostu yapılar ve kent planlamasının önemini vurgulayacak. Mimarlar, bu özel günde şehirlerimizi daha yaşanabilir hale getirme yolunda katkılarını sergileyecekler. İşte 7 Ekim'e dair merak edilen bilgiler..

        • 2

          7 EKİM NE GÜNÜ?

          Dünya Mimarlık Günü ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanır ve bu tarih her yıl değişir. Bu sene Dünya Mimarlık Günü 7 Ekim'e denk geliyor.

          Dünya Mimarlık Günü, mimarların şehirleri şekillendirmedeki etkilerini, mimarlığın insan yaşamına ve çevreye olan katkılarını kutlamak ve farkındalık yaratmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Her yıl farklı temalarla kutlanan bu gün, mimarlığın sürdürülebilirlik, insan hakları ve sosyal sorumluluk gibi konularla olan bağlantısını vurgulamaktadır.

        • 3

          Dünya Mimarlık Günü'nün amacı, sadece binaların estetiğine değil, aynı zamanda şehirlerin toplumsal, kültürel ve çevresel yapılarına olan etkisini de gündeme getirmektir.

        • 4

          DÜNYA MİMARLIK GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

          Dünya Mimarlık Günü, Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından 1985 yılında ilan edilmiştir. UIA, mimarlık mesleğini küresel ölçekte destekleyen ve temsil eden bir kuruluştur. Bu gün, her yıl farklı temalarla kutlanır ve mimarlık mesleğinin topluma, çevreye ve kültürel mirasa olan katkılarını vurgulamayı amaçlar.

        • 5

          Dünya Mimarlık Günü'nün amacı, mimarlığın insanların yaşam kalitesini nasıl etkilediğine dikkat çekmek, sürdürülebilir ve insan odaklı tasarım anlayışını teşvik etmektir. Mimarlar, şehirlerimizi ve yaşam alanlarımızı daha yaşanabilir, çevre dostu ve estetik açıdan zengin hale getirmek için çalıştıkları için bu gün, mimarlığın toplumsal önemini hatırlatmayı hedefler.

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