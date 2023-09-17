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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çeyiz töreninde korkunç anlar! 7 aylık bebek maganda kurbanı oldu! - Haberler

        Kilis'te çeyiz töreni kana bulandı! Bu kez 7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!

        Kilis'te, çeyiz töreni sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralanan 7 aylık Bayram Mert Filik, yaşama tutunamadı. Tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden bebeğin annesinin de aralarında olduğu yaralı 3 kişinin tedavisi sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 15:14 Güncelleme: 17.09.2023 - 15:17
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          Kilis'te, çeyiz töreni sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişi ve annesi ile birlikte yaralanan 7 aylık Bayram Mert Filik, hayatını kaybetti.

        • 2

          Olay, dün öğleden sonra Namık Ünler Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Çeyiz alma nedeniyle düzenlenen eğlence sırasında A.K., pompalı tüfekle ateş açtı.

        • 3

          Tüfekten çıkan saçmalar alanda annesi Zeliha Filik (31) yanında bebek arabasında uyuyan 7 aylık Bayram Mert Filik ile Hatice Geyyaz (11) ve kuzeni İkra Fatma Geyyaz'a (5) isabet etti.

        • 4

          Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        • 5

          Durumu ağır olan minik Bayram, ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şahinbey Araştırma Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Bayram Mert, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        • 6

          Bayram Mert'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        • 7

          Öte yandan olay yerinde çok sayıda boş fişek bulan polis ekiplerinin, tüfeği ateşlediğini belirleyerek gözaltına aldığı A.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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