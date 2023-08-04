65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma bitti mi? 65 yaş üstü toplu taşıma ücretli mi olacak?
65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma hakkına ilişkin son dakika gelişmeleri söz konusu. Son aylarda fiyatlardaki artışlar ulaşıma da yansımaya başlamıştı ve bu kez; 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz toplu taşıma hakkının kaldırılacağı iddiaları sosyal medyanın gündemine girdi. İşte, konuya ilişkin bilgiler...
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Burdur'da 65 yaş üstü vatandaşlar ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkının kaldırılmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar; 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma binme hakkı kaldırılıyor mu sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte, konuya ilişkin detaylar...
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65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKTI MI, ÜCRETLİ Mİ OLACAK?
65 yaş üzeri toplu taşımanın ücretsiz olması tartışması son dönemde artmaya başladı. Özellikle akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar sonucunda birçok ilde toplu taşımanın 65 yaş üzerine ücretsiz olması gerektiği ifade edildi. Burdur’da ise 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma kaldırıldı. Karar 1 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.
*Söz konusu kararın Türkiye genelinde uygulanıp uygulanmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
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Burdur’da toplu taşıma hizmeti veren Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, yaptığı yazılı açıklamada ücretsiz binişlerin bitirilmesi konusunda karar aldıklarını duyurdu. Önceden 65 yaş üstü vatandaşların, basın mensuplarının ve bazı iş kollarında çalışanların ücretsiz olarak yararlandıkları bu hizmetten artık para alınacak.
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Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nden yapılan açıklamada, "Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÖTV zammı ile akaryakıttaki fiyat artışı sonrası ilimizde toplu taşımanın sürdürülebilirliği için yaptığımız hesaplamalar ile gerekli tutarın 20,00 TL olduğunda ancak giderlerimiz ve taşıma maliyeti karşılandığı görülmüştür. Kooperatif olarak gelirimizi artırmanın yolunun sürekli yüksek zamlar istemek değil ücretsiz taşımaya son vermek olduğu kanaatine vardık.