65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta bitecek? bugün bayramın ilk günü sokağa çıkma izni olan 65 yaş üstü vatandaşlar tarafından bir süredir merak konusu oldu. Koronavirüsde risk grubunda bulunan 65 yaş üstündekiler için belirli günlerde kararlaştırılan saate göre sokağa çıkma izni verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş üstü sokağa çıkma iznine dair yeni bilgileri paylaştı. İşte detaylar...

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

65 yaş üstü vatandaşlar için bayramda sokağa çıkma iznine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına göre,

""Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs pazar günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecekler." dedi.