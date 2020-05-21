Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 65 yaş üstü vatandaşların merakla beklediği haberi duyurdu. Yaz aylarının gelmesi ile beraber memleketlerine ya da yazlıklarına dönecek olan 65 yaş üstü vatandaşların en az 1 ay kalmak şartıyla seyahat etmelerine izin verildiğini duyurdu. Vatandaşların merakla araştırdığı "65 yaş üstü seyahat yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü seyahat izni şartları neler?" sorularının yanıtı için işte detaylar...

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

65 yaş üstü yaşlılar için seyahat yasağı komple kalkmadı, belirli şartlara göre izin verildi. 65 yaş üstü vatandaşlara köylerine ve yazlıklarına gitme izni verildi. Bakan Koca, bu vatandaşların sabit bir yere gitme şartıyla 1 aylık izin verildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığından 81 ilin valiliğine "65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi" konulu genelge gönderildi.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İLE İLGİLİ ŞARTLAR

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesine ilişkin hususları belirledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uzun süredir sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara, Bilim Kurulunun önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 21 Mayıs perşembe günü saat 09.00'dan itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verildi.

Genelgeye göre, 22 Mart tarihli genelge ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar (üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilecek.

Bu kapsamda, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahatlerinde bir kişi refakat edebilecek.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, "Seyahat izin belgesi" taleplerini, 21 Mayıs perşembe günü, saat 09.00'dan itibaren elektronik ortamda E-Devlet, İçişleri Bakanlığı, E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilecek.

Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin, Kovid-19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup/olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak yapılabilecek.

Vatandaşların bahse konu belgeyi almak üzere herhangi bir sağlık kuruşuna ya da kaymakamlık/valiliklere gitmelerine gerek olmayacak. Belge başvuruları otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacak.

İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup ayrıca e-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecek.

Genelgeye göre, düzenlenen "Seyahat izin belgesi" tek yön geçerli olacak ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmaları esas olacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahatlerinde refakat eden kişiler 72 saat içinde geri dönebilecek.

İzin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların bilgileri otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecek. Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacak.

65 yaş ve üzeri olan vatandaşlar gidecekler yerlerde de 22 Mart'ta yayımlanan genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek.

Söz konusu tedbirlere ilişkin valiler ve kaymakamlar tarafından İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararlar alınacak.

Seyahat izin belgesi alan ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edecek olanların otogarlarda oluşturabileceği yoğunluk göz önüne alınarak toplu ulaşımlarına ilişkin tedbirler planlanarak, uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmayacak.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 65 yaş üstü vatandaşlar için seyahat açıklaması

İstanbul Valisi Yerlikaya, "İstanbul'dan ayrılmak isteyen 65 yaş üstü vatandaşlar, gereken izinleri almaları halinde, 21 Mayıs saat 09.00’dan itibaren, en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla istedikleri şehre gidebilecek." açıklamasında bulundu.

İstanbul'dan ayrılmak isteyen 65 yaş üstü vatandaşlar, gereken izinleri almaları halinde, 21 Mayıs saat 09.00’dan itibaren, en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla istedikleri şehre gidebilecek.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"65 yaş ve üzeri büyüklerimiz 21 Mayıs saat 09.00’dan itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla İstanbul’dan ayrılabilecek. Seyahat İzin Belgesi için: E-Devlet, İçişleri Bakanlığı E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı’na başvurabilirsiniz."İçişleri Bakanlığından 81 ilin valiliğine "65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi" konulu genelge gönderildi.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZNİ NASIL ALINIR?

Sağlık durumları açısından herhangi bir sorun yok ise 1 aylık tek gidiş olmak kaydıyla ve 1 ay içinde dönmemek kaydıyla izin konusu söz konusu olacak. Seyahat izni bugün (21 Mayıs'ta) başlayacak. İzin kaymakamlıktan alınabilecek. Seyahat 1 ve gerekli durumlarda 2 refakatçi ile birlikte yapılacak. Aile hekiminden sağlık durumuna ilişkin bir belge alınması gerekecek.

Bakan Koca, kontrollü bir geçisin sağlanması, gidilen yerin sabit olması ve yine aile hekimi tarafından takip edilmesi, sabit noktada yine evden dışarı çıkmamaları gerekecek.