65 yaş aylığı (yaşlılık aylığı) ve engelli maaşı ne kadar olacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında varılan sonucu, işçi ve işveren heyetlerinin katılımıyla Bakanlıkta düzenlediği toplantıyla açıkladı. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı ve yeni asgari ücret 22 bin 104 TL'ye yükseldi.

65 YAŞ AYLIĞI VE ENGELLİ AYLIĞINDA MUHTAÇLIK KRİTERİ

Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;

65 yaş aylığı ve engelli aylığı memur maaş katsayısı ile belirleniyor. Ancak, 65 yaş aylığı ve engelli aylığı bağlatmak için başvuru yapanların muhtaç olup olmadığını tespit etmek için muhtaçlık kriterine bakılıyor. Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 3’te 1’inden az olanlar muhtaç kabul ediliyor.

Mevcut asgari ücrete göre 5.667 TL olan muhtaçlık kriteri yeni asgari ücretle 7.368 TL’ye çıkacak. 2024 yılında muhtaçlık kriterine uygun olmayanlar, yeni asgari ücretle uygun olabilirler.