65 yaş aylığı (yaşlılık aylığı) ve engelli maaşı ne kadar olacak?
Asgari ücret zam oranının belli olması ve yeni yıla sayılı günler kala pek çok kişi 65 yaş aylığı (yaşlılık aylığı) ve engelli maaşını araştırmaya başladı. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı ve yeni asgari ücret 22 bin 104 TL'ye yükseldi. Peki 65 yaş aylığı (yaşlılık aylığı) ve engelli maaşı ne kadar olacak?
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65 yaş aylığı (yaşlılık aylığı) ve engelli maaşı açıklanan asgari ücret zammı sonrası gündeme geldi. Peki yaşlılık ve engelli maaşı ne kadar olacak, ne zaman ödenecek?
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YENİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında varılan sonucu, işçi ve işveren heyetlerinin katılımıyla Bakanlıkta düzenlediği toplantıyla açıkladı. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı ve yeni asgari ücret 22 bin 104 TL'ye yükseldi.
65 YAŞ AYLIĞI VE ENGELLİ AYLIĞINDA MUHTAÇLIK KRİTERİ
Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;
65 yaş aylığı ve engelli aylığı memur maaş katsayısı ile belirleniyor. Ancak, 65 yaş aylığı ve engelli aylığı bağlatmak için başvuru yapanların muhtaç olup olmadığını tespit etmek için muhtaçlık kriterine bakılıyor. Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 3’te 1’inden az olanlar muhtaç kabul ediliyor.
Mevcut asgari ücrete göre 5.667 TL olan muhtaçlık kriteri yeni asgari ücretle 7.368 TL’ye çıkacak. 2024 yılında muhtaçlık kriterine uygun olmayanlar, yeni asgari ücretle uygun olabilirler.
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YAŞLILIK MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Memur ve memur emekli maaşı zam oranları 2025 Ocak ayının ilk haftasında netleşecek.
TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve memur emekli aylıklarında yapılacak artış da belli olacak.
Bu kapsamda memur maaş katsayısındaki artışla 65 yaş aylığı zammının da netleşmesi bekleniyor.
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