61/1-n trafik cezası nedir? 61/1-n trafik cezası ne kadar, kaç TL 2024?

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Trafik cezaları, Trafik Kanunu kapsamında değerlendirilir ve herhangi bir uyumsuzluk yapan kişinin kendisinden talep edilen miktarı ödemesi gerekir. Yasak olan sürücü davranışları, bazı ceza maddeleriyle önlenmeye çalışılır. Sürücülerin trafik kurallarına uymaması ve bunu sürekli olarak tekrarlaması durumunda para cezasından daha büyük yaptırımlar da uygulanabilir. Peki 61/1-n trafik cezası kaç TL, bu ihlalin konusu ne? Detaylar aşağıda…

61/1- N TRAFİK CEZASI NEDİR?

Sık araştırılan konuların başında “61/1-n trafik cezası nedir?” gelir. Birçok kişi trafikte ceza yaptırımı olacak bir suç işlediğinde para cezası tebligatı alır. Bunlardan biri de 61/1- n trafik cezasıdır. Bu madde, hatalı park kategorisine işaret eder. 61 numaralı trafik cezasının türevlerinden biri olan 61/1- n, park yapmanın yasak olduğu yaya yollarının karşılığıdır. REKLAM Söz konusu maddenin konusu, yönetmeliğin istisna olarak belirttiği yerler ve durumlar dışında yaya yollarına park yapılması durumunda oluşacak cezayı sembolize eder. Sürücüler, arabalarını yayalara ait olan yollara park ettiğinde yönetmeliğin dışında kalan bir durum varsa bu kod ile ceza alırlar. Zaman zaman bu ceza, sürücü yerine araç sahibine de verilebilir.

61/1- N TRAFİK CEZASI NE KADAR? Peki 61/1-n trafik cezası ne kadar? Belirtilen durumlar dışında yaya yollarına park eden sürücülere uygulanan para cezası 690 TL olarak belirlenmiştir. Kişiler, erken ödeme yaptıklarında bu tutara %25 indirim uygulanır ve ceza tutarı 517,50 TL olur. Erken ödeme için verilen süre ise tebligat yapıldıktan sonraki 15 gündür. Ek bir yaptırım olarak yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik kolluğunca kaldırılma yetkisine sahiptir. Masraflar ödenmeden bu araçların sürücüye teslim edilme durumu yoktur. 61/1- n kodlu para cezasının ödemesi ise PTT ve bankalara yapılır.

61/1- N TRAFİK CEZASI 2024 İTİRAZ BELGELERİ REKLAM 61/1-n trafik cezası 2024 yılında güncellenmiş ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’nca yayınlanmıştır. Kanunda belirtilen istisnai durumların dışında yasak olan yerlere park eden ve bunun sonucunda ceza alan kişilerin evine tebligat gönderilir. Adresinize gelen tebligatın sizinle ilgisi olmadığını düşünüyor ya da cezanın haklı olmadığını düşünüyorsanız itiraz etme hakkınız vardır. İtiraz dilekçenizi ve gerekli belgelerinizi hazırladıktan sonra Sulh Ceza Mahkemesi’ne bunları verebilir ve sürecinizi başlatabilirsiniz. Bu itiraz, ilgili kişiler tarafından incelenir ve sonuçlanması için belli bir süre gerekir. Ancak itiraz sürecinin başlatılabilmesi için elinize tebligatın ulaşmasının ardından geçen 15 günü kullanmanız gerekir. Bu süre geçtiğinde itirazınız kabul edilmez.

61/1- n ceza maddesi üzerine itiraz süreci başlatmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlaması gerekir; Ruhsat

Kimlik fotokopisi

Ehliyet fotokopisi

Ceza tebligat fotokopisi

Varsa itirazı destekleyecek delil belgeleri Söz konusu belgelerin ve dilekçelerin ilgili mahkemelere sunulması durumunda itiraz değerlendirme süreci beklenir. Mahkeme, sürücüyü haklı bulduğunda ceza ortadan kaldırılabilir. TRAFİK CEZA PUANIM ETKİLENİR Mİ? 61/1- n trafik cezası, tıpkı diğer ceza kodlarında olduğu gibi sürücünün puanını etkileyecek niteliktedir. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bu cezanın puanı 10 olarak belirlenmiştir. Ceza puanı bir yıl içinde ilgili kurumlar tarafından işlenir. Kontrolünü yapmak isteyenler e-Devlet kapısını kullanabilirler.

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