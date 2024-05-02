61/1-a trafik cezası nedir? 61/1-a trafik cezası ne kadar, kaç TL 2024?

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Trafik cezaları, belli kanunlara bağlı olarak vatandaşlara bildirir. Toplumun güvenliği ve sağlığının olması gerektiği gibi sürebilmesi için trafikte düzenin olması ve belli ihmaller karşısında yaptırım uygulanması söz konusudur. Trafik güvenliği ve düzeni sağlayan yaptırımlardan biri de 61/1- a trafik cezasıdır. Belirli tutardaki bir para cezası vatandaşa gönderilir ve ödenmesi beklenir. Peki 61/1-a trafik cezası kaç TL? Ne yapınca geliyor?

61/1-A TRAFİK CEZASI NEDİR?

Araç kullanıcısı olan birçok kullanıcı, arama motorları üzerinden “61/1-a trafik cezası nedir?” sorusunun cevabını sorgular. Bu yaptırım, trafik akışının doğru bir şekilde sürdürülmesinde oldukça önemlidir. Herhangi bir güvenlik ihlali yaşanmaması adına kişilere bir sonraki ihmalkarlık durumunu önlemek için caydırıcılığı esas alan bu ceza verilir. Özellikle kara yolu içinde park etmenin yasak olduğu bölgeler vardır. Bazı alanlarda duraklamak bilhassa yasak kabul edilmiştir. Kara yolunda duraklamanın yasak olduğu bölgelerde durmuş olmak olası kazalara ve can kayıplarına sebebiyet verebilir. Ayrıca bu, yoldaki ilerleyişin aksamasına da neden olur. Bundan kaynaklı olarak yasaklı olan bölgelere araç park etmenin cezası, 61-a trafik cezası maddesiyle belirlenmiştir. İhlal konusu, taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı noktalarda aracı park etmek olarak belirlenmiştir.

61/1-A TRAFİK CEZASI NE KADAR? Peki 61/1-a trafik cezası ne kadar? Trafikte herhangi bir ihmal olması durumunda uygulanan cezalar, söz konusu ihmalin verdiği ve hatta verebileceği zararlar göz önüne alınarak saptanır. Bu noktada 61/1- a trafik cezası tutarı ise 690 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar, söz konusu yasağı uygulamayan ve hatalı yerlere araç park edenlerin ödemekle yükümlü olduğu net tutardır. 61/1-A TRAFİK CEZASI 2024

61/1-a trafik cezası 2024 yılı için 690 TL olarak duyurulmuştur. Ancak bu tutar, erken ödeme gibi durumlarda daha indirimli olabilir. Örneğin erken ödemelerde %25 indirimli tutar uygulandığında 690 TL olan taşıt yolu üzerine park cezası 405 TL olur. YASAK YOLA PARK EDİLMESİ DURUMUNDA FARKLI BİR YAPTIRIM VAR MI? Taşıt yolu üzerine park edilmesi durumunda trafik ceza puanı da etkilenir. Bu, 10/15 olarak belirlenmiştir. 10/ 15 ceza puanı, sürücünün trafik kuralını ihlal ettiği yani yanlış yere park ettiği durumlarda aldığı cezanın puan sistemine göre değerlendirmesini ifade eder. Neticede 61/1- a cezası alan bir sürücü, trafik ihlali yapması nedeniyle puan kaybeder. Bu durumun sürekli devam etmesi ve puanların azalması durumunda ise sürücü belgesi askıya alınabilir. İleri giden ceza durumlarında sürücünün ehliyetinin iptal edilme riski de vardır.

EHLİYET PUANIMI NASIL SORGULARIM? Yönetmelikte belirtilen alanların dışında yaya yollarına park eden sürücülere 61/1- a trafik cezası yaptırımı uygulanır. Kural ihlali nedeniyle cezai işleme tabi olma durumunuz karşıısnda ehliyet puanınızı öğrenmek istiyor olabilirsiniz. Bu gibi durumlarda ihlal sebebiyle belgenize bir yıl içinde işlenen puanı öğrenmek için size en yakın; Trafik Denetleme Büro Amirliklerine

Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerine

Jandarma Trafik Tim Komutanlığına müracaat etmeniz gerekir. Ek olarak E- Devlet Kapısı sistemi üzerinden de Sürücü Belgesi ve Şahıslara Yazılan Ceza sorgulaması yapabilir ve puanınızı görüntüleyebilirsiniz.

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