İstanbul'da tarihi bir mekan daha yok oluyor!

Koronavirüs salgını sonrası kapılarını kapatan İstanbul'un Asya yakasının en köklü sinemalarından Kadıköy Rexx'in tekrar açılmayacağı öğrenildi.

Antrakt Sinema’nın haberine göre, Kadıköy, sembol mekanlarından birisi olan Bundan 59 yıl önce 1961'de Reks adı altında kapılarını açan sinemanın tahliyesine başlandı.

1996'dan beri Rexx adıyla hizmet veren sinema salonunun iki yıl önce de kira bedelinin çok yüksek olmasından dolayı kapanması gündeme gelmiş, ancak bugüne kadar filmler izleyicilerle buluşmaya devam etmişti.

Rexx'in bulunduğu binanın arsanın tarihi 19. yüzyıla dayanıyor. 1800’lü yılların başlarında arsa Kadıköy Rum Ortodoks Cemaati Kiliseleri Vakfı’na ait. 870’lerde Apollon Tiyatrosu inşa ediliyor. 1922 yılının 13 Nisan'ında Türk tiyatrosunun baş figürlerinden ilk kadın tiyatrocumuz Afife Jale’nin sahneye ilk çıktığı mekân olan Apollon Tiyatrosu, 1932 yılında toprak sahiplerince kiralanarak Hale Sineması oluyor. Reks Sineması, mimar Maruf Önal tarafından 1961 yılında bu arsa üzerinde yapılıyor.