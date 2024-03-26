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        Haberler Gündem 3. Sayfa 6 yaşındaki Asel Mira'ya çarpan sürücü tutuklandı

        6 yaşındaki Asel Mira'ya çarpan sürücü tutuklandı

        İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde annesi ile yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasının ardından 6 yaşındaki çocuk yaşamını kaybetmişti, sürücü tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 19:01 Güncelleme: 26.03.2024 - 19:03
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        6 yaşındaki Asel Mira'ya çarpan sürücü tutuklandı
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        Sultanbeyli'de annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Asel Mira Şahin'in (6) hayatını kaybetmesinin ardından sürücü tekrar gözaltına alındı. Sürücü Gökhan Demiray 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

        NE OLMUŞTU?

        Olay, 18 Mart Pazartesi günü Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi'nde meydana geldi. 6 yaşındaki Asel Mira Şahin, annesi ve kardeşiyle yolun karşısına geçerken Gökhan Demiray idaresindeki 34 EEE 950 plaka otomobilin çarpması sonucunda metrelerce savruldu. Asel Mira Şahin kaza sonrasında ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Olay sonrasında gözaltına alınan sürücü Gökhan Demiray adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        TUTUKLANDI

        Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan Asel Mira Şahin hayatını kaybetti. Asel Mira Şahin'in hayatını kaybetmesinin ardından yeniden gözaltına alınan sürücü Gökhan Demiray Anadolu Adliyesine getirildi. Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheli 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sürücü Gökhan Demiray hakimlikteki ifadesinde, "Pişmanım" dedi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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