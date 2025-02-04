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        Haberler Bilgi Yaşam 6 Şubat okullar tatil mi, ders var mı? Hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıkladı

        6 Şubat okullar tatil mi, ders var mı? Hangi illerde okullar tatil olacak?

        6 Şubat depremi nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen acılar hala taze. Geçtiğimiz sene ise Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin yıl dönümünde bazı illerde okullara eğitime ara verildi. Peki 6 Şubat 2025 okullar tatil mi, Perşembe ve Cuma ders var mı? Hangi illerde okullar tatil olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 11:26 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:34
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          Kahramanmaraş merkezli deprem üzerinden 2 yıl geçti. Birçok ili etkileyen deprem sebebiyle geçen sene okullar tatil edilmişti. Bu sene okulların tatil olup olmayacağı araştırılırken Valilikten açıklama geldi. Peki 6 Şubat okullar tatil mi, ders var mı? Hangi illerde okullar tatil olacak?

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          6 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

          6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçtiğimiz yıl, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya Valilikleri okullar tatil edildiğini açıklamıştı.

          6 ŞUBAT'TA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

          Adıyaman'da, depremin ikinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma programları yoğunluğundan dolayı ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat günü eğitime ara verilecek. Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada deprem felaketinin yıl dönümü nedeniyle kentte ziyaret yoğunluğu yaşanacağı belirtilerek şöyle denildi:

        • 3

          "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat 2025 Perşembe Günü eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelimiz, kamu hizmetlerini aksatmayacak tüm tedbirler alınacak şekilde, bir gün idari izinli sayılacaktır."

          Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 2'nci yıl dönümünde düzenlenecek anma programları nedeniyle Malatya'da, 6 Şubat 2025 Perşembe günü okullar 1 gün tatil edildi.

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