Trabzonspor Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verdi... Bordo-Mavililer, Nijeryalı futbolcu Obi Mikel'in takımdan ayrılışından sonra 6 numaraya oyuncu bakıyor... Mouscron forması giyen Frank Boya’dan sonra gündeme ikinci bir isim geldi… Aston Villa forması giyen Marvelous Nakamba...

Geçen sezon Brugge'dan Aston Villa’ya transfer olan 26 yaşındaki Zimbabveli ön libero güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Bu sezon 26 maçta görev yapan Nakamba 12 kez de ülkesinin milli takım formasını giydi.