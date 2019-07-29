29 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
1968 yılından bu yana otomotiv üretimi yapan Tofaş, 6 milyonuncu aracını ürettiğini duyurdu. Şirketin Bursa’daki fabrikasında üretilen 6 milyonuncu aracın, 1 milyar dolarlık yatırım ile hayata geçirilen Egea Model Ailesi’nden Fiat Egea Sedan olduğu bildirildi.
Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, "Koç Holding ve FCA’in (Fiat Chrysler Automobiles) eşit hissedar olduğu Tofaş, günümüzde 450 bin adetlik üretim kapasitesi ve 7 bini aşkın çalışanıyla Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olmaya devam ediyor. Tofaş, 3.2 milyon adete yaklaşan ihracatıyla ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyor. En az 50 yıl daha Türkiye’nin önde gelen ve küresel arenada rekabetçiliğini koruyan şirketi olmaya devam etmek niyetindeyiz. Müşterilerimizin ihtiyacını takip ederek, ürün, hizmet ve teknolojimizde yeniliklere yatırım yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
'400 BİN EGEA'YI İHRAÇ ETTİK'
Tofaş’ın 6 milyonuncu aracı olarak banttan inen Fiat Egea Sedan ve Egea model ailesinin önemine değinen Eroldu, "Bugüne kadar 550 bin adetten fazla ürettiğimiz ve 400 bin adetten fazlasını ihraç ettiğimiz Egea, son 3 yıldır ülkemizde en çok tercih edilen model olmayı sürdürüyor. Egea Sedan, 2019 yılının ilk 6 ayında da ülkemizde en çok satılan otomobil modeli oldu" diye konuştu.
Türkiye’nin beşinci büyük sanayi kuruluşu Tofaş, 2015 yılında 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği Egea model ailesi için geçtiğimiz aylarda yeni bir yatırım kararı almıştı.
Buna göre, devreye alınacak 225 milyon dolar tutarındaki facelift (makyaj) yatırımıyla, Egea ailesi üretimine 2024 yılına kadar devam kararı alındı. Yeni yatırım kapsamındaki yeniliklerin 2020 yılının son çeyreğinden itibaren devreye alınması planlanıyor.
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