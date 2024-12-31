5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI NE OLDU?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için temmuz – kasım döneminde yüzde 14,58 oranında enflasyon farkı doğdu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocak ayında bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. 5 aylık enflasyona göre yüzde 14,58 oranında zam kesinleşmiş oldu.