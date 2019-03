DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde moderatörlüğünü Borusan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Agah Uğur'un yaptığı "Dijital Dönemde Liderlik" başlıkla oturumda konuştu. DenizBank'ta yüzde 90'ın üzerindeki işlemlerin dijital ve yapay zekayla yapıldığını dile getiren Ateş, şöyle devam etti:



"Bundan 10-15 yıl önce marka değeri olarak baktığınızda en tepelerde Coca Cola, Walmart, McDonald's gibi markaları görüyordunuz. 15 sene sonra bir anda Microsoft, Google, Amazon, Apple ve Facebook... Bunları görüyoruz. Artık, 5G dediğimiz muazzam bir teknoloji var ve her şeyi, topu taca attı. İş modelleri komple dijitalleşiyor, müşteriler de dijitalleşiyor. Müşterilerin dijitalleşmesine bir örnek, yüzde 42 nüfusun 5 yıl öncesine kadar banka hesabı yoktu, şu anda bu rakam yüzde 31'e inmiş. Artık herkesin iş birliğine gitmesi lazım, rekabet içinde olsa dahi. Biz buna 'rekaberlik' diyoruz. Rekabet ile beraberliğin karışımı. Yeni nesil finansal çözümler... Bir el ele verip de 'Hadi arkadaşlar, şu işleri beraber yapalım, birbirimize açılalım."

Ateş, bambaşka bir dünyaya doğru gidildiğini ifade ederek, "Artık yapay zeka, insanın önüne geçiyor. Bunlarla mücadele etmenin tek yolu, yapay zekayı kendi beynimize nakletmek. Öğrenen, demokratik, rekabete izin veren ve kendi ekibinden öğrenen liderlik tipiyle ancak bunu yakalayabiliriz. Ben de bu işi yakalayabilmek için tırmalıyorum ama tırmalamadan bu işler olmuyor." diye konuştu.



'IŞINLANMA GERÇEK OLDU'



Teknolojinin gelişmesiyle "Bu kadar insan ne yapacak, robotlar bütün işi yaparsa?" sorusunun gündeme geldiğini belirten Ateş, şunları kaydetti:

"Böyle bir şey yok. Bizim teknoloji alabilmemiz için önemli bir şeyimiz var, bu da insan kaynağımız. Türkiye'nin insan kaynağı her ne kadar patentlerde çok gerideysek de bunlara yeterince imkan tanındığı kanaatinde değilim. Biz tersine mentörlükten öyle şeyler öğreniyoruz ki ama arkadaşların imkanı yok, parası yok. Teknoparkları çoğaltıyorsunuz, ileriye doğru atılım yapıyorsunuz ama bunlar devlet kademesinde, devlet organizasyonuyla... Nasıl ki Amerikan Devlet Başkanı, chief digital officer'ını atıyor, bizim de benzer işleri süratle yapıp entegre olmamız lazım. Artık bu hız çağında 5G geldiğinde Game Of Thrones'i bir saniyeden az sürede indireceksiniz hatta 'indirme' diye bir şey kalmayacak. Her şey on-line real time, herkes her yerde... Uzay Yolu'nda Mr. Spock, Kaptan Kirk, bizim kuşak bilir. Bir tek ışınlanma dışında her şey gerçek oldu ama ışınlanma da gerçek oldu. Nasıl oldu? İşte bir hologramla bu mekana sayın bakanımız gelip, konuşmasını yapıp alkışı alır ve ayrılabilir. Hiç mekanını değiştirmeden..."





Dijital Dönemde Liderlik oturumunda, gelecekte liderlerin sahip olması gereken özellikler tartışıldı. Panele Fiba Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, Vodafone Grubu Avrupa Bölge CEO´su Serpil Timuray ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner de katıldı.

(Soldan sağa) Borusan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Agah Uğur, Vodafone Grubu Avrupa Bölge CEO´su Serpil Timuray, Fiba Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner ve Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş.



'GENÇLERE HER ZAMAN GÜVENİN'



Fiba Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin; daha önce hiç bankada çalışmadan çok genç yaşta banka yöneticisi olduğu dönemi anlatarak gençlere her zaman güvendiğini ve onların görüşlerine her zaman önem verdiğini belirtti. İnsanların artık sürekli eğitime ihtiyaçları olduğunun altını çizen Özyeğin, hazırladıkları programlarla öğrencilere, çalışanlara teknolojiyi öğrettiklerini belirtti.



'GELECEKTE LİDERLİK İÇİN 7 ÖZELLİK GEREKLİ'



Vodafone Grubu Avrupa Bölge CEO´su Serpil Timuray, yeni dünyada liderliğin 7 özelliğini anlattı. İlk olarak insani iyiliğe değinen Timuray, günümüzde müşterilerin, tüketicilerin sadece ürün ve hizmetlere değil şirketlerin insanlığa neler yaptığına önem verdiklerini söyledi. Gençlerin de artık amaç odaklı şirketlerde çalışmak istediklerinin altını çizen Timuray, "Sosyal ve iş hedeflerini bir arada ölçmeliyiz" dedi.



Timuray, liderliğin diğer özelliklerini ise şöyle sıraladı: "Müşteri odaklılık ikinci özellik. Uçtan uca müşteri deneyimi çok önemli bir olgu, dijital dünyada daha da önem kazanıyor. Üçüncü özellik teknolojist olmak. Hepimiz öyle ya da böyle dijital teknolojileri kullanmayı öğrenmeliyiz. Ayrıca futurist olmalıyız. Geleceğe yönelik öngörülerimizin olması lazım. Liderin beşinci özeliği ise ortaklaşa rekabet etmeyi bilmeli. Eskiden biz de şirketlerimizde salt rekabetçi bakıyorduk ama şimdi bunun değişmesi lazım. Rekabet ederken iş birliği yapmayı öğrenmeliyiz. Çeşitlilik ve dahiliyet altıncı özellik bence. Kurumlarda insan kaynağımızı farklı kültürlerden oluşturmalıyız. Son olarak da artık gelecekte liderler, daha fazla sağ beyinli yani duygusal zekası yüksek kişiler olmalı. Sol beynin yaptığı birçok şeyi zaten ilerde robotlar yapacak. Önemli olan duygusal zekayla yönetmek" dedi.



'ÇEVİKLİK BİRİNCİ ŞART'



Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, "Dijitalleşme çağında yok olmayacağını düşündüğümüz sektörler yok oldu, yıkılmayacağını düşündüğümüz şirketler yıkıldı" dedi. Çevikliğin, şirketlerin dijital döneme ayak uydurması için birinci şart olduğunu belirten Doğan Boyner, teknolojinin şirket kültürü olması gerektiğini vurguladı. Gelecekte teknolojilerin insanları manipüle edeceğini, bütün verilerimizin birkaç şirketin elinde toplanacağını anlatan karamsar senaryolara inanmadığını belirten Doğan Boyner, kanun yapıcılarla ve regülatif düzenlemelerle teknolojinin son tahlilde insanlık için büyük faydalar yaratacağına inandığını ifade etti.