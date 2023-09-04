WİONA RYDER İLE EVLENEBİLİRDİ

Wiona, Keanu ile yaptığı bir ortak röportajda ekrandaki çiftin gerçek hayatta da evlenmiş olabileceğini ortaya koyarak "Aslında Drakula'da evlendik. Hayır, yemin ederim ki gerçek hayatta evli olduğumuzu düşünüyorum" dedi. Başka bir röportajda ise Keanu "Gerçek rahiplerle bir evilik töreninin tamamını çektik, yani sanırım Tanrı'nın gözü önünde evlendik" dedi.