Genç kalma isteği, birçok insanın her daim peşinde olduğu bir hedef. Bununla birlikte, tıbbın ilerlemesiyle beraber estetik cerrahi, bu arayışta önemli bir rol oynamaya başladı. 58 yaşındaki bir kadın da bu gelişmelerden faydalanarak estetik operasyonlarla 30 yaşında gösteren bir görünüme kavuştu. İşte, bu kadının gençleşme yolculuğunda geçirdiği prosedürler ve bu dönüşümün internette yarattığı etkiye dair detaylar...