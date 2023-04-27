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Araçların denetlenmesini ve kayıt altına alınmasını sağlayan taşıt plakaları, üzerlerinde yer alan sayı ve rakamlarla belirli bölgeleri işaret ederler. Peki, bu işaretlerden biri olan 58 hangi şehrin plakası? Sivas ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

58 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de 58 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Sivas olacaktır. Osmanlı Devleti yıllarında bir eyalet merkezi olan Sivas, cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından 1924 yılında vilayet statüsüne geçmiştir. 1962 tarihinde çıkan bir yönetmelikle, Türkiye’deki tüm vilayetlere birer plaka numarası verilmesi üzerine ise Sivas, alfabetik sıralaması gereği 58 plaka kodunu almıştır.

Bölgesinin en önemli kentlerinden bir tanesi olan Sivas’ın yüzölçümü 28. 619 kilometrekare, nüfusu ise 634 bin 924’tür. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022 yılında yayınlamış olduğu veriye göre, Sivas’ta trafiğe kayıt edilmiş ve plaka il kodu 58 olan araçların sayısı ise 175 bin 546 olarak belirlenmiştir. Sayısı 150 bini aşan bu araçlar arasında kamu hizmetinde kullanılan araçlardan hususi araçlara kadar tüm motorlu kara taşıtları yer almaktadır.

Sivas İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılan araç plakalarında, il kodundan sonra gelen ve harflerden oluşan bölüm, bir aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini göstermektedir. Sivas merkez ilçeleri, Suşehri ilçesi, Kangal ilçesi, Gemerek ilçesi, Şarkışla ilçesi, Gürün ilçesi, Zara ilçesi, Yıldızeli ilçesi, Divriği ilçesi ve Koyulhisar ilçesinin plaka harf grupları ise şu şekildedir:

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

58 AC 001 - 58 AZ 999

58 DA 001 - 58 DV 999

58 FE 001 - 58 FZ 999

58 M 0001 - 58 M 7749

58 NA 001 - 58 NZ 999

58 S 0001 - 58 S 8000

58 T 0001 - 58 T 7749

Suşehri İlçesi Plaka Kodları:

58 EK 001 - 58 EP 999

58 M 9251 - 58 M 9499

58 SA 001 - 58 SZ 999

58 T 9251 - 58 T 9499

Kangal İlçesi Plaka Kodları:

58 ED 001 - 58 EE 999

58 LA 001 - 58 LZ 999

58 M 9000 - 58 M 9250

58 T 9000 - 58 T 9250

Gemerek İlçesi Plaka Kodları:

58 FA 001 - 58 FD 999

58 M 8250 - 58 M 8499

58 T 8250 - 58 T 8499

Şarkışla İlçesi Plaka Kodları:

58 ER 001 - 58 ET 999

58 HA 001 - 58 HZ 999

58 M 9500 - 58 M 9749

58 T 9500 - 58 T 9749

Gürün İlçesi Plaka Kodları:

58 EA 001 - 58 EC 999

58 M 8500 - 58 M 8749

58 T 8500 - 58 T 8749

Zara İlçesi Plaka Kodları:

58 DY 001 - 58 DZ 999

58 EF 001 - 58 EH 999

58 M 9750 - 58 M 9999

58 T 9750 - 58 T 9999

Yıldızeli İlçesi Plaka Kodları:

58 M 7750 - 58 M 7999

58 T 7750 - 58 T 7999

58 YA 001 - 58 YZ 999

Divriği İlçesi Plaka Kodları:

58 EU 001 - 58 EZ 999

58 T 8750 - 58 T 8999

58 M 8750 - 58 M 899

Koyulhisar İlçesi Plaka Kodları:

58 KA 001 - 58 KZ 999

58 M 8000 - 58 M 8249

58 T 8000 - 58 T 8249

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut