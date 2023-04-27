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58 nerenin plakası? 58 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

1893 yılında ilk kez Fransa’da uygulanmaya başlandıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve günümüzde ise tüm araçlar için birer yasal zorunluluk olarak kullanılmaya devam eden taşıt plakaları; araçların değişmez parçalarıdır. Beyaz bir zemin üzerinde yer alan harf ve rakam kombinasyonlarından meydana gelen plakaların her biri, kendine özgü ve tek olması sebebiyle araçların bir nevi kimlik kartlarıdırlar. Türkiye’de il kodu olarak kullanılan 58 plaka numarası hangi ilin? 58 nerenin plakası? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Giriş: 27.04.2023 - 15:54 | Güncelleme: ABONE OL
58 Nerenin Plakası? 58 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait? htka
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Araçların denetlenmesini ve kayıt altına alınmasını sağlayan taşıt plakaları, üzerlerinde yer alan sayı ve rakamlarla belirli bölgeleri işaret ederler. Peki, bu işaretlerden biri olan 58 hangi şehrin plakası? Sivas ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

58 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de 58 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Sivas olacaktır. Osmanlı Devleti yıllarında bir eyalet merkezi olan Sivas, cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından 1924 yılında vilayet statüsüne geçmiştir. 1962 tarihinde çıkan bir yönetmelikle, Türkiye’deki tüm vilayetlere birer plaka numarası verilmesi üzerine ise Sivas, alfabetik sıralaması gereği 58 plaka kodunu almıştır.

Bölgesinin en önemli kentlerinden bir tanesi olan Sivas’ın yüzölçümü 28. 619 kilometrekare, nüfusu ise 634 bin 924’tür. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022 yılında yayınlamış olduğu veriye göre, Sivas’ta trafiğe kayıt edilmiş ve plaka il kodu 58 olan araçların sayısı ise 175 bin 546 olarak belirlenmiştir. Sayısı 150 bini aşan bu araçlar arasında kamu hizmetinde kullanılan araçlardan hususi araçlara kadar tüm motorlu kara taşıtları yer almaktadır.

Sivas İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılan araç plakalarında, il kodundan sonra gelen ve harflerden oluşan bölüm, bir aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini göstermektedir. Sivas merkez ilçeleri, Suşehri ilçesi, Kangal ilçesi, Gemerek ilçesi, Şarkışla ilçesi, Gürün ilçesi, Zara ilçesi, Yıldızeli ilçesi, Divriği ilçesi ve Koyulhisar ilçesinin plaka harf grupları ise şu şekildedir:

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

  • 58 AC 001 - 58 AZ 999
  • 58 DA 001 - 58 DV 999
  • 58 FE 001 - 58 FZ 999
  • 58 M 0001 - 58 M 7749
  • 58 NA 001 - 58 NZ 999
  • 58 S 0001 - 58 S 8000
  • 58 T 0001 - 58 T 7749

Suşehri İlçesi Plaka Kodları:

  • 58 EK 001 - 58 EP 999
  • 58 M 9251 - 58 M 9499
  • 58 SA 001 - 58 SZ 999
  • 58 T 9251 - 58 T 9499

Kangal İlçesi Plaka Kodları:

  • 58 ED 001 - 58 EE 999
  • 58 LA 001 - 58 LZ 999
  • 58 M 9000 - 58 M 9250
  • 58 T 9000 - 58 T 9250

Gemerek İlçesi Plaka Kodları:

  • 58 FA 001 - 58 FD 999
  • 58 M 8250 - 58 M 8499
  • 58 T 8250 - 58 T 8499

Şarkışla İlçesi Plaka Kodları:

  • 58 ER 001 - 58 ET 999
  • 58 HA 001 - 58 HZ 999
  • 58 M 9500 - 58 M 9749
  • 58 T 9500 - 58 T 9749

Gürün İlçesi Plaka Kodları:

  • 58 EA 001 - 58 EC 999
  • 58 M 8500 - 58 M 8749
  • 58 T 8500 - 58 T 8749

Zara İlçesi Plaka Kodları:

  • 58 DY 001 - 58 DZ 999
  • 58 EF 001 - 58 EH 999
  • 58 M 9750 - 58 M 9999
  • 58 T 9750 - 58 T 9999

Yıldızeli İlçesi Plaka Kodları:

  • 58 M 7750 - 58 M 7999
  • 58 T 7750 - 58 T 7999
  • 58 YA 001 - 58 YZ 999

Divriği İlçesi Plaka Kodları:

  • 58 EU 001 - 58 EZ 999
  • 58 T 8750 - 58 T 8999
  • 58 M 8750 - 58 M 899

Koyulhisar İlçesi Plaka Kodları:

  • 58 KA 001 - 58 KZ 999
  • 58 M 8000 - 58 M 8249
  • 58 T 8000 - 58 T 8249
Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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