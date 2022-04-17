57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 8. ve son gününde İstanbul-İstanbul etabı hava şartları nedeniyle iptal edilirken, Israel-Premier Tech takımından Yeni Zelandalı Patrick Bevin organizasyonu genel klasman lideri olarak tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin 8. gününde start, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi önünden verildi. 141,1 kilometrelik etaba, 25 takımdan 149 bisikletçi katıldı.

Sporcular, startın ardından Dolmabahçe, Beşiktaş, Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi, Kuruçeşme'den geçerek Bebek yönüne devam etti. Baltalimanı'ndan dönen parkur, Büyükdere Caddesi ve Levent yönüne devam ederek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu yakasına geçti. Kuzguncuk'ta yarışın 25. kilometresinde kayganlaşan yol nedeniyle gerçekleşen kazaların ardından takım koordinatörleri yarışın nötralize edilmesini istedi.

ŞAMPİYON BEVIN OLDU

Komiserler kurulu, yaptığı görüşme sonrasında kaza riskinin yüksek olması gerekçesiyle yarışı nötralize etti. Sporcular, Bostancı yönüne herhangi bir mücadeleye girmeden kontrollü bir şekilde bisiklet sürdü. Bu ayağın iptal olmasıyla 7. gün Gelibolu-Tekirdağ etabını ilk sırada tamamlayarak genel klasman liderliğini ele geçiren Israel-Premier Tech takımından Yeni Zelandalı Patrick Bevin, 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun şampiyonu ilan edildi.

GENEL KLASMAN LİDERLİĞİNİ DÜN ALMIŞTI

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda dün koşulan 135.3 kilometrelik Gelibolu-Tekirdağ etabını Arkea Samsic Takımı’ndan Patrick Bevin 3 saat 21 dakika 02 saniye ile kazanmıştı. Bu birincilik Patrick Bevin’e Genel Ferdi Klasman birinciliği getirmişti... Eduardo Sepulveda ise Turkuaz Mayo’ya veda etmişti.

TURUN KADERİNİ DEĞİŞTİREN KAÇIŞ

Finişe 30 kilometre kala Genel Ferdi Klasmanda ikinci olan Israel Premier-Tech Takımı’ndan Patrick Bevin, Alpecin Fenix Takımı’ndan Jay Vine ve Arkea Samsic Takımı’ndan Nicolas Edet ani bir kaçış yaptılar. Turkuaz Mayo sahibi Eduardo Sepulveda bu atağa geç karşılık verince zaman farkı 45 saniye ile 30 saniye arasında değişti. Etabı Bevin kazanırsa 12-13 saniyelik fark kapanacak ve ve Genel Ferdi Klasmanda birinciliğe yükselecekti. Nitekim beklenen oldu ve Bevin, Sepulveda’dan Turkuaz Mayo’yu aldı ve Genel Ferdi Klasmanda birinciliğe yükseldi.

MİLLİ BİSİKLETÇİ MUSTAFA SAYAR DOKUZUNCU OLDU

Genel klasmanda ikinciliği Alpecin-Fenix takımından Avustralyalı Jay Vine, üçüncülüğü ise İtalya'nın Drone Hopper-Androni Giocattoli takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda aldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden milli bisikletçi Mustafa Sayar da organizasyonu genel klasman 9'uncusu olarak tamamladı.

YEŞİL MAYO PHILIPSEN, KIRMIZI MAYO GRANIGAN, BEYAZ MAYO BATUHAN ÖZGÜR'ÜN

Dünkü sonuçlara göre Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen sprint liderinin giydiği yeşil mayo, ABD'nin Wildlife Generation Pro takımından Noah Granigan da en iyi tırmanışçının giydiği kırmızı mayo, Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Batuhan Özgür de Türkiye güzellikleri mayosunun (Beyaz) sahibi oldu.

Takımlar klasmanında ise İspanya'nın Equipo Kern Pharma şampiyonluğa ulaştı. Almanya'nın Bike Aid takımı ikinci, İtalya'nın EOLO-Kometa takımı ise üçüncülüğü aldı.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NDEN GEÇTİLER

Cuma günü koşulan Edremit - Eceabat etabında Onur Balkan ve Batuhan Özgür’ün de bulunduğu dört kişilik kaçış grubu 1915 Çanakkale Köprüsü’nü bisikletle geçen ilk sporcular olarak tarihe geçti. 3 dakika sonra peloton da (Ana grup) köprüyü geride bıraktı.

AVUSTRALYALI EWAN ATALARININ MEZARINI ZİYARET ETMİŞTİ

Turun altıncı etabını kaaznan Avustralyalı Caleb Ewan, Çanakkale'de atalarının mezarlarını ziyaret etmişti. Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Lucas Robson'un da eşlik ettiği ziyarette konuşan Ewan, "Bir gün burayı ziyaret etme şansımın olacağını hiç tahmin etmedim. Gelibolu etabı sonrası burayı ziyaret etme şansımın olduğunu duyunca geldim." ifadelerini kullanmıştı. Ewan, "(Anzaklar) Bölgedeki turu kazanmak için ekstra bir motivasyon oldu. Burayı ziyaret etmekten dolayı çok mutluyum." şeklinde konuşmuştu.