55 milyonluk davadan sonra ölüm tehdidi iddiası

Bodrum'daki yaşantısını bırakarak Mardin'e taşındıktan sonra 55 milyon liralık mal varlığını uğruna hayatını değiştirdiği adama kaptıran Fatma Kovan, olayın medyaya yansımasının ardından tehdit mesajları ve telefonları almaya başladığını öne sürdü.

Ölümle tehdit edildiğini kendisi için değil kızı için korktuğunu söyleyen genç kadın, eski eşinin Ukrayna'dan aldığı eczacılık diplomasının da sahte olduğunu iddia etti.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşarken internetten tanıştığı A.K. için Bodrum'dan Mardin'e taşınan Fatma Kovan, 55 milyon liralık mal varlığını kaptırmıştı. O zamanlar 1 yaşında olan kızının beşik kertmesi yapılmak istendiğini iddia eden Kovan, 2 yıl önce kızını alarak Mardin'den kaçmıştı. Kendisini dolandırdığını iddia ettiği A.K. hakkında uzaklaştırma kararı aldıran ve toplamda 55 milyon liralık malını geri almak için dava açan Kovan, hukuk mücadelesi başlatmıştı.

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"EKRANA VE GAZETELERE ÇIKTIKTAN SONRA ÖLÜMLE TEHDİT EDİLMEYE BAŞLANDIM" Kovan, dolandırıcılık olayının basına yansımasının ardından ölüm tehditleri almaya başladığını öne sürdü. Hukuk mücadelesi sürdüren Kovan, uğruna Bodrum'daki yaşantısını bırakıp dini nikah kıydıkları A.K.'nin ve onun yakınlarının kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia etti. Ekrana ve gazetelere çıktıktan sonra ölümle ilgili tehdit telefonları ve mesajları aldığını söyleyen Kovan, "Ben ekrana ve gazetelere çıktıktan sonra kendi aşiretinden çok fazla tehditler almaya başladı. Ölümle tehdit ediliyorum. Benim evimin ışığını dahi komşularıma soruyorlarmış" dedi.

"KIZIMI PARKA ÇIKARIRKEN KORKUYORUM" Kendisi için değil kızı için korktuğunu söyleyen Kovan, "Benim bir tane evladım var. Bunların nerden çıkacaklarını ne yapacaklarını bilmiyorum. Sürekli sağıma soluma bakıyorum. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Çünkü ben haklıyım. Yalan söylemedim. Kimseye iftira da atmadım. Bunları tanıyan insanlar bana tehdit mesajları atıyorlar. Bizim bulunduğumuz yer belli. Kızımla yaşıyorum. Kızımı parka çıkarırken korkuyorum. İnsanların yüzüne bakıyorum" diye konuştu.

"ONUN ECZACILIK DİPLOMASI SAHTE" Eski eşinin eczacılık diplomasının da sahte olduğunu öne süren Kovan, "Bu belge benim eski eşimin diploması. Eczacılık adı altında aldığı diploması. Bu sahte bir diploma. Bu para karşılığı alınmış bir diploma" şeklinde konuştu. Dolandırıcılık iddialarıyla ilgili davalarının sürdüğünü söyleyen Kovan, "55 milyona yakın mal varlığımı hileli yollarla elimden aldı ve beni dolandırdı. Bu davalar sonuçta bitecek. Her şey meydana çıkacak. Ben her konuda eminim. Adalete de inanıyorum" diye konuştu. Fatma Kovan'ın avukatı Erol Üstündağ ise "Bu haber sürecinden sonra gerek sosyal medyadan gerekse gizli telefondan olmak üzere müvekkilimiz birden fazla defa ölüm tehdidi aldı. Gizli numaralardan takip edildiğini söyleyenler oldu. Bununla ilgili de biz savcılığa suç duyurusunu yaptık. Soruşturma devam ediyor" diye konuştu.