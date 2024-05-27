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        Haberler Sağlık 540 gram doğan Eliz bebek, 91 gün sonra evine kavuştu

        540 gram doğan Eliz bebek, 91 gün sonra evine kavuştu

        İzmir'de 3 ay önce 540 gram olarak dünyaya gelen Eliz bebek, taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 10:52 Güncelleme: 27.05.2024 - 10:54
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        540 gram doğdu! Eliz bebekten güzel haber geldi
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        İzmir'de yaşayan Bahriye ve Baha Erkmen çiftinin bebeği, annenin yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle gebeliğin 27'nci haftasında dünyaya geldi. Eliz adı verilen 540 gram ağırlığındaki bebek, 91 gün boyunca kuvözde tedavi gördü. Tedavi sonunda yaklaşık 2 kilogram ağırlığına ulaşan bebek, anne ve babasının kucağında hastaneden taburcu edildi.

        KIZINDAN UMUDUNU HİÇ KESMEDİ

        Bebeğinin günbegün büyümesini izlemenin umuda yolculuk gibi olduğunu belirten anne Bahriye Erkmen, kızından umudunu hiç kesmediğini belirtti.

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        Baba Baha Erkmen ise "Yakınlarımız bebeğimizin 540 gram olduğunu doğduğunu öğrenince çok üzüldü. Bize ne kadar belli etmemeye çalışsalar da yaşayacağına dair aklında soru işareti vardı herkesin. Ama ben ve eşim bir an bile bundan şüphe etmedik. O da annesi gibi çok güçlü" diye konuştu.

        Gebeliği takip eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Alaaddin Balcı da genel durumun anne ve bebek hayatını tehdit eder hale gelince, acil doğum kararı verildiğini aktararak, "Zamanlaması doğruydu, 1 hafta öncesi çok erken, bir gün sonrası çok geç olabilirdi. Tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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