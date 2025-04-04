Lunaparkın kapanması ile ilgili bilgi veren Karakuş, "Samsun Büyükşehir Belediyesi buradaki lunapark bölgesini yeşil alan yapmak için kapatmak istiyor. Bizlere de herhangi bir yer göstermiyorlar ve sadece yeşil alan olacak diye kapatıyorlar. Biz de 'o zaman bize bir yer bulun oraya taşınalım' dedik. Belediye ilk önce 'tamam söyleyeceğiz' dedi ancak sonradan 'siz kendiniz bulun' diye bildirdi. Ancak bizim beğendiğimiz yerleri de belediye vermiyor. Başka yerler seçin diyorlar. Biz bu parkı başka yerlere götürsek oraya da kimse gelmez. Büyükşehir Belediye 'şehir dışında kendiniz yer bulun' diyor. Şehir dışında da halk gelir mi? Bize temmuzun sonuna kadar müsaade ettiler. Bakalım bundan sonra ne olacak? Yer konusunda anlaşamazsak lunaparktaki makineleri başka şehirlere kiralayıp büyük ihtimalle buradan gideceğiz. Burada şu anda 50 kişi çalışıyor. Tabii yazın daha çok oluyor bu sayı. Burada bizi bırakmalarını çok isteriz. Ben 47 senedir buradayım. Benim çocukluğumda burası vardı” ifadelerini kullandı.