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        Haberler Dış Yazar 51/2-a trafik cezası nedir? 51/2-a trafik cezası ne kadar? Radar trafik cezası kaç TL 2024?

        51/2-a trafik cezası nedir? 51/2-a trafik cezası ne kadar? Radar trafik cezası kaç TL 2024?

        2024 yılı ile birlikte trafik cezaları arasında hız sınırlarının aşılması ile ilgili önemli bir madde konuşulmaya başlandı. Bu noktada trafik cezalarında önemli bir madde olan 51/2- a trafik cezası da gündem oldu. Trafik düzeninin ve sisteminin istenen gibi olması için önemli olan cezalar, belli bir yaptırım karşısında kişilerin bir daha aynı hatayı yapmamasının önüne geçmeye yardımcıdır. Peki 51/2-a trafik cezası ne kadar ve neleri kapsıyor? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 14:11 Güncelleme: 02.05.2024 - 14:11
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        51/2-a trafik cezası nedir?
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        Her yıl olduğu gibi bu yıl da trafikte usulsüzlük yapıldığında öne çıkan cezalar duyurulmuştur. Önemli trafik ceza maddelerinden biri olan 51/2- a trafik cezası, sürücülerin dikkat etmesi gereken bazı konulara işaret eder. Bu hususlara dikkat edilmediği durumlarda kişinin evine tebligat gelir ve bu tebligat dâhilinde belli bir ödeme talep edilir. Bu yazıda 51/2-a trafik cezası 2024 güncellenmiş detaylarını bulabilirsiniz.

        51/2- A TRAFİK CEZASI NEDİR?

        Peki 51/2-a trafik cezası nedir? 51/2- a trafik ceza maddesi, hız sınırlarını ilgilendiren ceza kodlarının bir türevidir. Hız sınırı, %10’dan %30’a kadar aşıldığında araç sürücüsüne yönelik uygulanan bu ceza maddesi, belli bir tutara ve itiraz süresine sahiptir. Trafikte güvenliği sağlamak amacıyla hız sınırı ihlali belirlenmiştir. Bilhassa aşırı hız yapmanın neden olduğu kazaların önlenebilmesi bakımından ciddi sonuçlar gelişebilir. Bu noktada 51/2- a gibi trafik ceza maddeleri öne sürülmüştür.

        Bu ceza maddesi düzenlemesiyle hız sınırını belli oranlarda aşan sürücülere yaptırım uygulanarak bu duruma yönelik caydırıcılık ve trafik güvenliğinin korunması durumu söz konusu olur.

        51/2- A TRAFİK CEZASI KAÇ TL?

        Birçok kişinin aklında “51/2-a trafik cezası kaç TL?” sorusu vardır. Bunun nedeni ise hız sınırı aşımının sürücülerin en sık karşılaştığı cezalardan biri olmasıdır. Her bir cezanın gerektirdiği belli bir para cezası vardır ve bu tutar, 2024 yılında 51/2- a için 1.506 TL olarak belirlenmiştir. %25 indirimli erken ödeme durumlarında bu cezaya indirim de uygulanmaktadır. Evinize ulaşan cezanın gününe bakarak 15 gün içerisinde ödeme yaptığınızda bu tutar, %25 indirimle 1.129,50 TL olur.

        2024 51/2- A TRAFİK CEZASI İTİRAZI NASIL YAPILIR?

        Radar trafik cezası kaç TL?” sorunun yanı sıra en fazla sorulan soruların başında “Hız aşımı trafik cezasına nasıl itiraz edilir?” sorusu vardır. Bu cezaya itiraz etmek isteyenler için 15 gün süre tanımlaması yapılmıştır. Yani evinize ceza tebligatı geldiğinde ilk 15 gün içerisinde Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurarak itirazınızı gerçekleştirebilirsiniz.

        51/2- A CEZASI KAÇ PUAN?

        Trafikte herhangi bir kusur işlemiş kişilere idari para cezası kesilmesinin yanı sıra farklı bir yaptırım daha uygulanır. Bu yaptırım, ceza puanıdır. Trafik kanunu gereğince her bir cezanın puanı belirlenmiştir ve kişi her ceza aldığında puanı dolar. Bir sene içinde cezaların haddinden fazla olması durumunda kişilerin ehliyetine el konulabilir. 51/2- a cezasının puanı ise 10 olarak belirlenmiştir.

        51/2- A CEZASINA İTİRAZ EDERKEN GEREKEN BELGELER

        51/2- a cezasına itiraz etmeyi istiyorsanız istifa dilekçesi hazırlamanız gerekir. Hazırladığınız istifa dilekçesini alarak en yakın mahkemeye başvurmalısınız. Bu başvuruda istenen belgeler aşağıda derlenmiştir;

        • Trafik karar tutanağının fotokopisi
        • Sürücünün kimlik fotokopisi
        • Ruhsat fotokopisi
        • Karar tutanak tebligat evrakının fotokopisi
        • Varsa olayı kanıtlayacak ek belgeler

        Yukarıda bahsi geçen belgeler, itiraz ederken işinize yarayacak belgeleri nitelemenin yanı sıra itirazın başarılı olmasına da katkıda bulunur. İtiraz sürecinin başarılı olabilmesi için bu belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulması önem taşır. Dilekçeyi ve belgeleri vermenizle birlikte itiraz süreci başlamış olur.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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