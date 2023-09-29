51 yıllık "panda diplomasisi" sona eriyor: Çin'in "iyi niyet elçileri" pandalar ABD'liler ile vedalaşıyor
Çin ile ABD arasında 51 yıldır süren "panda diplomasisi" Çin'in sözleşmeden ayrılması nedeniyle sona erecek. Bu sebeple, 1 Ekim'de Washington'dan ayrılacak pandalar hayvanat bahçesindeki son günlerinde ziyaretçilerin ilgi odağı oldu
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ABD'nin başkenti Washington'dan, Çin'in sözleşmelerini sonlandırması nedeniyle yakında ayrılacak olan pandalar, bulundukları hayvanat bahçesindeki son günlerinde ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
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Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde bulunan pandalar, Pekin yönetiminin sözleşmeleri uzatmama kararı nedeniyle 1 Ekim'de buradan götürülecek.
Washington'daki hayvanat bahçesinde 2000'den bu yana kiralık olarak bulunan ve zaman zaman sözleşmeleri yenilenen panda ailesinin ayrılacağını duyan ziyaretçiler, onları görmek için sıraya girdi.
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51 YILDIR SÜRÜYORDU
Çin ile ABD arasında, yaklaşık 51 yıldır süren "panda diplomasisi", Mei Xiang, Tian Tian ve 3 yaşındaki yavruları Xiao Qi Ji'nin 7 Aralık'ta ABD'den ayrılmasıyla sona erecek.
Pandalar, başkentteki hayvanat bahçesinde bugüne kadar yaklaşık 75 milyon kişi tarafından ziyaret edildi. Hayvanat bahçesi tarafından 29 Ağustos'ta yapılan duyuruda, üç pandanın 1 Ekim'e kadar ziyaret edilebileceği bilgisi paylaşılmıştı.
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İLK DEFA NIXON DÖNEMİNDE HEDİYE EDİLMİŞTİ
National Archives adlı sitede, 14 Nisan 2022'de yapılan paylaşımda, panda diplomasisinin tarihiyle ilgili, "50 yıl önce, 16 Nisan'da, Washington DC'deki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'ne iki yeni ünlü geldi. Birkaç gün sonra, (1972) 20 Nisan'da, First Lady Pat Nixon, Amerikan halkı adına, Çin Halk Cumhuriyeti'nden Hsing-Hsing ve Ling-Ling adlı iki dev pandayı resmi olarak kabul etti." bilgisine yer verildi.
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Aynı sitede, Çin'le ilişkilerin geliştirilmesiyle bağlantılı olarak hediye edilen pandaların 90'larda öldüğü, Smithsonian Ulusal Zooloji Parkı'nın web sitesinde, onların yerine Mei Xiang ve Tian Tian'ın 6 Aralık 2000'den itibaren ulusal hayvanat bahçesi için kiralandığı aktarıldı.
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Panda programı 1982'de, Çin'in panda başına 1 milyon dolara kadar ücret almasıyla hediyeden kiralamaya dönüşmüştü.
Aralık 2020'de Ulusal Hayvanat Bahçesi, anlaşmanın üç yıl daha uzatıldığını duyurmuştu.
ABD medyasında, sözleşmenin 51 yıl sonra ilk kez yenilenmemesi, panda diplomasisinin sona ermesi olarak yorumlandı.
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Pandalar, Çin halkı tarafından büyük sempatiyle beslenirken, bu canlılar Çin'in ulusal değeri olarak da görülüyor.
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Söz konusu hayvanlar, uzun yıllardır diğer ülkelerle dostluğu pekiştirme, gerginlik yaşanan ülkelerle buzları eritme ve ülke imajını güçlendirme adına büyük rol oynuyor.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.