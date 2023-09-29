51 yıllık "panda diplomasisi" sona eriyor: Çin'in "iyi niyet elçileri" pandalar ABD'liler ile vedalaşıyor

İLK DEFA NIXON DÖNEMİNDE HEDİYE EDİLMİŞTİ

National Archives adlı sitede, 14 Nisan 2022'de yapılan paylaşımda, panda diplomasisinin tarihiyle ilgili, "50 yıl önce, 16 Nisan'da, Washington DC'deki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'ne iki yeni ünlü geldi. Birkaç gün sonra, (1972) 20 Nisan'da, First Lady Pat Nixon, Amerikan halkı adına, Çin Halk Cumhuriyeti'nden Hsing-Hsing ve Ling-Ling adlı iki dev pandayı resmi olarak kabul etti." bilgisine yer verildi.