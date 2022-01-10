51 yıldır yanan 'Cehennem Kapısı' kapanıyor

HABERTURK.COM

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, ‘Cehennem Kapısı’ olarak bilinen ve 1971'den bu yana aktif durumda olan Derveze gaz kraterinin kapatılması için çalışma başlatılması talimatı verdi.

Berdimuhamedov, burada 51 yıldır büyük miktarda gazın yandığını ve bu durumun çevre ile birlikte bölgeye yakın yerde yaşayan insanların sağlığını da olumsuz etkilediğini söyledi.

Berdimuhamedov, ‘ülkeye önemli gelir getirebilecek bir kaynağın heba olduğunu’ da sözlerine eklerken ihtiyaç durumunda yabancı uzmanlardan da destek alınarak buradaki yangının söndürülmesi gerektiğini ve gerekli talimatları verdiğini söyledi.