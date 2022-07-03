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Sıfır otomobil fiyatlarında güncel rakamlar... İşte 500 bin TL'ye alınabilecek arabalar! (Temmuz 2022)

500 bin TL'nin altında sadece o modeller kaldı!

Son 1 yıldır döviz kurlarında yaşanan hareketlilik, otomobil fiyatlarına da etki etti. Çip krizi nedeniyle üretimlerin yeterli seviyede yapılamaması nedeniyle markalar tüketici talebine yetişemese bile, geçen yıl bu zamanlar C segment SUV ve D segment sedan otomobillerin alınabildiği fiyatlara, bugün ise anca B segment otomobiller alınabilir hale geldi. Öyle ki, gelinen noktada 500 bin TL'nin altında bir avuç otomobil kaldı. Otomobil pazarında 500 bin TL'nin altında alınabilecek modelleri sizin için derledik...

03.07.2022 - 06:35 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Citroen Ami - 219.000 TL

     

  • Citroen C3 1.2 PureTech 83 HP 5 ileri Manuel Feel - 474.000 TL

  • Dacia Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 - 475.000 TL

  • Dacia Duster Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 - 497.000 TL

  • Dacia Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 456.000 TL

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