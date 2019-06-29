29 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir'in Foça ilçesinde bulunan Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda eğitim alan 50'si kadın 492 subay adayı, komando temel kursunu başarıyla tamamladı. Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki, "3. Dönem Subay Komando Temel Kursu" töreninde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
BABASI ZORLUKLA OKUTTU
AA'daki habere göre 43 hafta süren komanda temel eğitim kursunun birincisi, temizlik görevlisi babasının zorlukla büyüttüğü Merve Gezginci oldu.
Erzincanlı ailenin üç kızından biri olan Gezginci'ye plaketi Foça Kaymakamı Ali Çetin tarafından verilirken subay adayının anne ve babası da kızlarının mutlu gününde yanında yer aldı. Gezgin, daha sonra dönem birincisi olarak yaş kütüğe ismini çaktı.
KOMANDO ANDI İÇTİLER
Kazakistan ve Azerbaycanlıların oluşturduğu misafir askeri personele ödül ve plaketlerinin verilmesinden sonra kursu başarıyla tamamlayan 492 subay adayı "Komando Andı"nı okudu. Komutanlığın öğretmen ve kursiyerleri, silahlı hareketler, yakın dövüş teknikleri ve perde kule inişi gösterileri sundu. Türk bayrağı açan komandolar, izleyicilerden alkış aldı.
"ÜNİVERSİTE AŞKI BENİ BURAYA GETİRDİ"
Merve Gezginci, tören sonrası yaptığı açıklamada, zorlu bir eğitimi birinci tamamladığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Eğitim sırasında çok zorlandıklarını ancak başardıklarını anlatan Gezginci şöyle konuştu: "Böyle bir okulda birinci olmak herkese nasip olmuyor. Bir kadın olarak birinci olmak ayrıca gurur verici. Biz 3 kız kardeşiz. Fen bilgisi öğretmenliği mezunuyum. Bu üniformayı giymeyi çok istedim. Şu an gururla taşıyorum. Üniforma aşkı beni buraya getirdi. Bundan sonraki hayalim akademide başarı göstermek, vatanı, milleti, bayrağı en iyi şekilde temsil etmek. Kadınlar pes etmesin. Biz kadınlar güçlüyüz ve bunu her yerde gösteriyoruz."
"KIZIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"
Merve Gezginci'nin annesi Ayten Gezginci de kızlarını zorlukla büyüttüklerini, kendisiyle gurur duyduklarını dile getirdi. Baba Yahya Gezginci de kızının törenini gözyaşları içinde izlediğini anlattı. Hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadığını belirten Gezginci, "Kızlarımı hastanede temizlik personeli olarak çalışarak büyüttüm. Buralara geleceğini hayal bile edemezdim. Hakkımızda hayırlısı olsun" diye konuştu.
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