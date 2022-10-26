50 kişi birbirine girdi! Düğünde kavga!

DHA

İstanbul Bayrampaşa'da, Kartaltepe Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda 24 Ekim Pazartesi günü akşam saatlerinde, Suriye uyruklu oldukları öğrenilen taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

BİR SÜRE SONRA DIŞARI ÇIKTILAR DHA'da yer alan habere göre salonda birbirlerine tekme, tokat ve sandalyelerle saldıran insanlar, bir süre sonra sokağa çıktı.

KAVGA DIŞARIDA DA DEVAM ETTİ Yaklaşık 50 kişilik grup arasındaki kavgada, tarafların zaman zaman birbirlerini kovaladıkları da görüldü.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI Kavga çevredekiler tarafından cep telefonuna kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde, düğün salonda tarafların birbirlerine tekme, tokat ve sandalyelerle saldırdığı, kavgadan kaçmaya çalışanları da kovalayanlar olduğu görülüyor. Çevredeki bazı kişilerin de çay içerek kavgayı izlediği dikkat çekiyor.