İstanbul'da 50 işyeri ve mekanın kurşunlanmasıyla ilgili 182 gözaltı!

İstanbul'da 50 işyeri ve mekanın kurşunlanmasıyla ilgili 182 gözaltı!

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İstanbul’da son dönemlerde artan iş yeri kurşunlama olaylarına yönelik, İstanbul polisinin aralıksız titiz çalışması sürüyor.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre artış gösteren kurşunlama olaylarına ilişkin yürütülen çalışmalarda bilanço ortaya çıktı.

50 İŞ YERİ KURŞUNLANDI 182 KİŞİ YAKALANDI Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Ocak’tan bugüne kadar 50 ayrı kurşunlama olayını aydınlattı. Konularla bağlantılı olan tam 182 kişiyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 117’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevlerine gönderildi. REKLAM

ARAMALARDA CEPHANELİK ELE GEÇTİ Şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda 3 adet AK-47, 51 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet otomatik tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Ayrıca 2 adet 'sallama' olarak tabir edilen bıçak, toplamda bin 418 adet fişek, 14 adet çelik yelek, 2 adet kar maskesi, 2 adet sahte plaka, 53.5 gr uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, 1 adet dürbün, 1 adet miğfer, 60 adet şarjör, 2 adet olayda kullanılmış motosiklet ele geçirildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI Silahlı saldırı düzenlenen olaylara ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Ortaya çıkan yeni görüntülerde, saldırılar gece gündüz fark etmeden işyerlerine saldırı düzenliyor. Tüm bu görüntüler hazırlanan dosyalara konuldu.