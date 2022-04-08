5 yılda 30 milyar TL atık kazanıldı

TÜRK – İŞ Konfederasyonu, Ankara’daki atık toplayıcılarına iftar yemeği verdi. İftarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve yönetim kurulu üyeleri Eyüp Alemdar, Nazmi Irgat, Ramazan Ağar, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Başkanı Gönül Boran atık toplayıcılar ile birlikte iftar açarak sorunlarını dinledi.
Bakan Kurum, her yıl dünyada üretilen 4 milyar ton gıdanın yarısının çöpe atıldığını, bu israfın dörtte biri engellense 1 milyar insanın açlıktan kurtarılabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Sıfır Atık Projesi’nin 2017 yılında başlatıldığını anımsatan Kurum, "Beş yıl içerisinde siz atık toplayıcı kardeşlerimizle birlikte öyle bir performans ortaya koyduk ki, 25 milyon ton geri kazanılabilir atığı arı gibi işledik, ekonomimize kazandırdık, milletimize kazandırdık. Tam 30 milyar lirayı vatandaşımızın cebine geri döndürdük. Hepsinden de önemlisi 265 milyon ağacımızı kesilmekten kurtardık. İnşallah yine hep birlikte, el ele; yüzde 22,4 olan geri kazanım oranımızı yıl sonunda yüzde 30'a, 2023 yılında yüzde 35'e çıkaracağız” dedi.
ATIK TOPLAYICILARA MÜJDE
Murat Kurum, geçen yıl atık toplayıcılarının çekçeklerinin toplatılmasının sıfır atık projesi ile ilişkilendirilmesine üstü örtülü değindi. Kurum, “Çekçekleriyle dünyanın hem yükünü hem geleceğini omuzlarında taşıyan siz kardeşlerimizin daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Daha sağlıklı koşullarda işinizi yapmanız için bakın altını çiziyorum, sizin mesleki statünüzü ve itibarınızı artırmak için gerekli olan her şeyi düşünüyoruz. Çok yakında da uygulamaya geçiyoruz" diye konuştu.
“İSTEDİĞİN KADAR ZAM AL…”
Ergün Atalay, TÜRK – İŞ’in her yıl sadece atık toplayıcılar ile iftar düzenlediğini belirtti. Yüksek enflasyondan yakınan Atalay, "Son 7 ayda en yüksek enflasyonun olduğu bir ortamdayız. İstediğin kadar zam al, enflasyon burada devam ettiği müddetçe alacağın zammın bir özelliği olmaz" diye konuştu.
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