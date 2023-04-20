Ancak, Fraser isimli seri katil Natasha'nın da ölümünden sorumlu tutulunca bu durum, Natasha'nın aklını kurcalamış olacak ki Fraser'ın duruşmasından üç hafta önce, genç kızın çocuk danışma servisinin yardım hattını aradığına inanılıyor.
Natasha, "Sally" adını kullanarak bir danışmana kendisinin bir kaçak olduğunu, erkek arkadaşıyla yaşadığını ve bir adamın işlemediği bir suç yüzünden yargılandığını itiraf etti.
2 Nisan 2003'te danışman, mesajı polise isimsiz olarak iletti. Ancak görevli memur, aramanın izini süremedi. Kısa bir süre sonra polis, Natasha'nın iyi durumda olduğunu yazan bir mektup aldı.