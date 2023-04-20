Natasha'nın ani kaybolması Fraser ile ilişkilendirildi. Katil önce tüm suçlamaları reddetti ancak polis ona tüm suçlarını itiraf etmesi halinde, onu ayrı bir hücreye koyacaklarına dair bir anlaşma önerdi. Fraser, bunun üzerine kurban listesine Natasha'yı da ekledi. İtirafında Natasha ile bir sinemada tanıştığını ve onu eve bırakmayı teklif ettikten sonra ona saldırdığını ve cesedini bir gölete sakladığını iddia etti.

Kızlarının bu şekilde öldüğüne inanan ailesi, 2001 yılında 17. doğum gününde onun için bir anma töreni düzenledi. Ancak Fraser, polise diğer kurbanların kalıntılarını nereye sakladığını gösterse de Ryan'ın cesedi asla bulunamadı.

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